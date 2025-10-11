Powerball Double Play en vivo: resultados del sábado 11 de octubre de 2025

Hoy sábado tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 11 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

12 22 41 46 56 15

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes sumar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios deberán reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan comprado el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente sorteo el martes 14 de octubre

