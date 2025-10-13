Arrestan a niño de 13 años por el asesinato de un menor de 11 en Nueva York

Un niño de 13 años fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de un menor de 11 años dentro de una vivienda en Newburgh, al norte de Nueva York. La policía cree que ambos estaban jugando con un arma de fuego cuando ocurrió el disparo.

La mañana del jueves, alrededor de las 8:00 a. m., oficiales del Departamento de Policía de Newburgh respondieron a un reporte de disparos en una casa ubicada en el 184 de North Miller Street.

Al llegar, encontraron a un niño de 11 años herido de bala, quien fue declarado muerto en el lugar, según confirmó la policía en un comunicado difundido el viernes.

Fuentes policiales indicaron al canal FOX 5 New York que la víctima recibió un disparo en la cabeza mientras otros niños manipulaban un arma de fuego dentro de la vivienda.

Un arresto rápido y un arma recuperada

La policía recuperó el arma utilizada en el tiroteo y, tras varias entrevistas y la colaboración de las divisiones de detectives locales, detuvo a un menor de 13 años menos de 12 horas después del incidente.

El joven fue acusado de asesinato en segundo grado, aunque las autoridades no han confirmado si se trató de un disparo intencional o accidental. Tampoco existía parentesco entre la víctima y el acusado, señalaron los investigadores.

El menor fallecido era estudiante del Distrito Escolar Ampliado de la Ciudad de Newburgh, que expresó su profundo pesar por la tragedia.

“La pérdida de una joven vida y el arresto de otra es una tragedia inimaginable que afecta profundamente a toda nuestra comunidad escolar”, declaró el superintendente Dr. J. Manning Campbell.

El funcionario anunció que se ofrecerán servicios de apoyo emocional y asesoramiento a estudiantes y personal educativo.

“Dos niños, llenos de potencial, representan ahora pérdidas devastadoras de diferentes maneras. Nos duele el corazón por sus familias, sus amigos y sus maestros”, añadió Campbell, quien llamó a la comunidad a “renovar el compromiso con la seguridad y la esperanza para todos los niños”.

La investigación sigue en curso mientras las autoridades analizan cómo los menores obtuvieron acceso al arma de fuego.

