Dos muertos tras estrellarse una avioneta cerca del aeródromo Hicks en Texas

Una avioneta se estrelló este domingo cerca del aeródromo Hicks, en Fort Worth, Texas, causando la muerte de al menos dos personas y provocando un incendio que alcanzó varios camiones estacionados. Las autoridades federales investigan las causas del siniestro.

El accidente se registró alrededor de la 1:30 p. m. del domingo en la cuadra 12000 de N. Saginaw Boulevard, en las inmediaciones del aeródromo Hicks, una instalación privada situada al norte de Fort Worth, en el condado de Tarrant.

Según reportó FOX 4 News Dallas-Fort Worth, varios camiones semirremolque se incendiaron tras el impacto de la aeronave, que terminó envuelta en llamas. Dos personas fueron halladas muertas en el lugar, confirmó el Departamento de Bomberos de Fort Worth.

Autoridades locales y federales investigan

“Puedo confirmar que se trata de una aeronave pequeña que se estrelló contra algunas estructuras desconocidas”, indicó un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Tarrant a Fox News Digital.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) fueron notificadas y asumieron la investigación del accidente.

“Dado que se trata de un avión, la FAA liderará la investigación”, añadió el portavoz. “Estamos apoyando la escena con el control de tráfico en este momento”.

Los carriles norte y sur de la Business 287 fueron cerrados temporalmente debido a la emergencia.

En las labores de respuesta participaron el Departamento de Bomberos de Fort Worth, junto con unidades de Saginaw y Haslet, además del Departamento de Policía de Fort Worth.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuántas personas viajaban a bordo de la avioneta, y las autoridades aún no han revelado las identidades de las víctimas.

El aeródromo Hicks, donde ocurrió el siniestro, es un aeródromo privado operado por sus propios miembros, de acuerdo con la información publicada en su sitio web.

