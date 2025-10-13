LAFC sufre las ausencias de Son y Bouanga y cae ante Austin

El LAFC cayó este domingo 1-0 ante el Austin y sintió las ausencias de Denis Bouanga y Heung Min Son, quiénes están con sus respectivas selecciones en fecha FIFA.

Con esta derrota, el equipo de Los Ángeles cortó su racha de seis victorias consecutivas que lo acercaron al primer puesto de la Conferencia Oeste.

Los Ángeles FC está en el tercer puesto de la Conferencia Oeste con 59 puntos en 33 partidos. LAFC está a un punto de San Diego y a cuatro de Vancouver Whitecaps, líderes junto con Thomas Muller.

Por su parte, el Austin FC subió al sexto puesto de la tabla y sacó seis puntos de diferencia con el sexto lugar que le otorgaría el acceso directo a los playoffs de la MLS.

Así va la tabla de la fase regular de la MLS

Inter Miami goleó a Atlanta United

Leo Messi firmó un gran partido este sábado y dirigió la victoria por 4-0 del Inter Miami en casa contra el Atlanta United con un doblete y una asistencia.

Messi, que fue liberado por el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para que pudiera competir con el Inter Miami este fin de semana, alcanzó los 26 goles en lo que va de la MLS.

El delantero argentino ofreció una espectacular asistencia al español Jordi Alba, quien definió con una elegante vaselina en una semana muy emotiva, tras el anunció de su retiro en el fútbol.

El uruguayo Luis Suárez también vio puerta para el Inter Miami, que alcanzó al Cincinnati en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS.

Messi adelantó al Inter Miami con un disparo curvado de pierna zurda que entró por el segundo poste y que rompió la igualdad para los hombres de Javier Mascherano.

En el 52, Messi dio un maravilloso pase de 40 metros para Jordi Alba, que controló y superó al meta con una perfecta vaselina.

Nueve minutos después, Suárez selló el 3-0 con un potente remate de pierna derecha desde el límite del área. La guinda la puso Messi con el definitivo 4-0, su vigésima sexta diana en lo que va de la MLS.

