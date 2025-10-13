Ya no es solo la pasta precocida: también retiran espinacas congeladas en todo EE.UU. por posible contaminación por listeria

La empresa Sno Pac Foods confirmó el retiro voluntario de diversos lotes de espinaca orgánica congelada tras detectar listeria monocytogenes en pruebas de calidad. Esta decisión se implementó en octubre de 2025 y afecta a distribuidores y consumidores en toda la nación.

La importancia radica en que la listeria supone un riesgo sanitario considerable para grupos vulnerables, según confirmaron autoridades federales. Recordemos que antes la medida de retiro por posible contaminación de listeria estuvo relacionada sobre todo con pasta precocida de la marca Nate’s Fine Foods.

Los productos ahora involucrados son Del Mar Bulk Organic Frozen Spinach (35 libras) y Sno Pac Organic Frozen Cut Spinach (10 onzas).

Instrucciones a los consumidores

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda revisar etiquetas y devolver productos afectados. Sobre todo estar pendiente de los códigos de lote y fechas de vencimiento para facilitar la identificación.

Riesgos asociados a la listeria

La Listeria monocytogenes representa una amenaza seria, especialmente para grupos vulnerables como embarazadas, ancianos y personas inmunocomprometidas. La contaminación puede llevar a enfermedades graves, incluyendo listeriosis, que presenta síntomas severos.

Síntomas de la listeriosis

Los síntomas específicos de la listeriosis varían según la edad y el estado de salud de la persona infectada, manifestándose de la siguiente manera:

Síntomas generales en adultos

Fiebre

Escalofríos

Dolores musculares parecidos a los de la gripe

Náuseas, vómitos y diarrea (en caso de enfermedad intestinal)

En infecciones invasivas (cuando la bacteria se propaga fuera del intestino): dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

En personas embarazadas

Síntomas leves o incluso ausencia de síntomas

La infección puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o infección grave en el recién nacido, poniendo en riesgo su vida.

En recién nacidos

Síntomas sutiles que pueden incluir poco apetito, irritabilidad, fiebre, vómitos y dificultad para respirar

La infección puede derivar en sepsis o meningitis, con alta mortalidad.

En personas mayores y con sistema inmunitario debilitado

Mayor riesgo de enfermedad grave, con síntomas similares a la forma invasiva: fiebre alta, dolores musculares, síntomas neurológicos (como meningitis).

Enfermedad intestinal por listeria

Inicio rápido (en 24 horas aproximadamente tras consumir alimentos contaminados)

Diarrea, vómitos y síntomas leves que duran de 1 a 3 días, aunque puede progresar a enfermedad invasiva en algunos casos.

Estadísticas de la listeria

En comparación con otras enfermedades transmitidas por los alimentos, la listeriosis es poco frecuente, pero muy grave. Incluso con un tratamiento antibiótico adecuado, la enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad, del 20% al 30%, destaca la FDA.

Más del 90 % de las personas con listeriosis son hospitalizadas, a menudo en unidades de cuidados intensivos. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que unas 1600 personas contraen listeriosis cada año y unas 260 fallecen. La tasa de hospitalización es del 94%, lo que significa que de las aproximadamente 1600 personas que contraen la enfermedad cada año, unas 1500 serán hospitalizadas.

Reforzamiento protocolos sanitarios

La detección de listeria ha suscitado un aumento en las medidas de control y vigilancia por parte de la FDA y el Departamento de Agricultura (USDA), en respuesta a un incremento de brotes de origen vegetal.

Sno Pac Foods ha suspendido temporalmente la producción mientras se investiga la fuente de la contaminación. La línea directa de Sno Pac Foods para consultas es (507) 725-5281, operativa de lunes a viernes.

También te puede interesar: