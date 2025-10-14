Trump confirma otro ataque militar contra un buque frente a costas de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció que su administración llevó a cabo otro ataque militar contra un buque que presuntamente transportaba narcóticos frente a las costas de Venezuela, en lo que representa el quinto ataque de este tipo en el Caribe desde septiembre.

Trump afirmó que seis presuntos narcoterroristas a bordo del barco murieron en el ataque, ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por orden presidencial. En una publicación en redes sociales, Trump compartió un video que muestra un objetivo en un barco en alta mar que termina con una explosión.

“Inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida (de una organización narcotraficante)”, declaró Trump. “El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas a bordo murieron en él. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”.

En cuatro ataques anteriores a buques similares, la administración Trump afirmó haber matado a 21 personas que transportaban drogas, principalmente fentanilo y cocaína.

Esta última medida se produce mientras la administración Trump aún no ha presentado pruebas al Congreso que respalden las afirmaciones de que las supuestas embarcaciones de narcotráfico transportaban narcóticos.

Los demócratas en el Congreso han afirmado no haber recibido información sobre la identidad de los fallecidos ni sobre la inteligencia que demuestra que las embarcaciones intentaban transportar drogas a Estados Unidos.

En febrero, Trump designó a algunos cárteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras”, una medida que, según funcionarios de la administración, les otorga una justificación legal para los ataques.

