Estados Unidos confirma que mató a cuatro presuntos ‘narcoterroristas’ al explotar bote cerca de Venezuela

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que Estados Unidos mató a cuatro presuntos ‘narcoterroristas’ en aguas internacionales, cerca de Venezuela.

El ataque ocurrió un día después de que el presidente Donald Trump indicará que el país está en guerra contra narcoterroristas.

“Esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM)”, dijo Hegseth en X. “Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”.

El funcionario confirmó que el ataque ocurrió en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, agregando que el bote llevaba “cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos”, aunque hay detalles que confirmen la afirmación y el video compartido muestra de lejos la embarcación.

“Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico”, afirmó Hegseth. ¡”Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense!”.