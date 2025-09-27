EE.UU. analiza atacar con drones objetivos concretos en territorio venezolano

Oficiales militares estadounidenses están evaluando opciones para atacar a narcotraficantes dentro de Venezuela, y los ataques dentro de las fronteras de ese país podrían comenzar en cuestión de semanas, según revelaron dos fuentes a NBC News.

Dichas fuentes que hablaron bajo condición de anonimato son dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación, aseguró el medio.

Los ataques dentro de Venezuela podrían ocurrir en las próximas semanas, pero el presidente aún no ha aprobado nada. Los planes que se están discutiendo se centran principalmente en ataques con drones contra miembros y líderes de grupos narcotraficantes, así como en ataques contra laboratorios de drogas.

Algunos funcionarios de la administración Trump están decepcionados porque la escalada militar de Estados Unidos no parece haber debilitado el control de Maduro sobre el poder ni haber provocado una respuesta significativa, afirmó otra fuente familiarizada con las conversaciones.

La Casa Blanca ha enfrentado más resistencia de la prevista a los ataques contra los barcos narcotraficantes, lo que ha llevado a la administración a reflexionar cuidadosamente sobre los próximos pasos, según declaró el funcionario.

CNN había informado previamente que Trump estaba considerando varias opciones, incluyendo posibles ataques estadounidenses en Venezuela.

Atacar dentro de Venezuela sería otra escalada en la campaña militar de la administración Trump contra presuntos objetivos de narcotráfico y su postura hacia el gobierno venezolano.

En las últimas semanas, el ejército estadounidense atacó al menos tres embarcaciones procedentes de Venezuela que presuntamente transportaban narcotraficantes y drogas que podrían representar una amenaza para los estadounidenses, declaró el presidente Donald Trump en Truth Social.

La administración no ha aportado pruebas de que hubiera drogas en todas esas embarcaciones. Sin embargo, un funcionario en República Dominicana, junto con uno de la embajada de Estados Unidos en ese país, declaró en una conferencia de prensa que se encontraron drogas en el agua después de un ataque.

