Trump afirma que EE.UU. está en “conflicto armado” con cárteles de la droga

El presidente Trump ha declarado que Estados Unidos está en guerra con cárteles de la droga considerados grupos terroristas por la Casa Blanca, lo que justifica legalmente los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en el Mar Caribe el mes pasado, según un aviso confidencial que la administración envió al Congreso esta semana.

Trump determinó que Estados Unidos “se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, según el aviso, enviado a los comités de seguridad nacional del Congreso y obtenido por The Hill.

“El presidente ordenó al Departamento de Guerra que llevara a cabo operaciones contra ellas de conformidad con la ley de conflictos armados”, añade el aviso, en referencia al nuevo nombre preferido por Trump para el Departamento de Defensa. “Estados Unidos ha llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de terceros contra los continuos ataques de estas organizaciones terroristas designadas”.

The New York Times fue el primero en informar sobre el aviso, que se publica después de que el Pentágono realizara tres ataques militares contra embarcaciones que, según Trump, transportaban drogas con destino a Estados Unidos. Los ataques causaron la muerte de las 17 personas a bordo de las embarcaciones —al menos dos de las cuales provenían de Venezuela— y el gobierno insistió en que fueron legales a pesar de no haber pruebas públicas de que las embarcaciones contuvieran drogas.

Sin embargo, los demócratas insisten en que Trump debe solicitar al Congreso la autorización para ejercer poderes de guerra antes de llevar a cabo tales operaciones.

El aviso no mencionó a ninguno de los cárteles que ahora se consideran organizaciones terroristas y que serán el objetivo. El Pentágono tampoco ha proporcionado una lista de las organizaciones designadas que forman parte de este esfuerzo, lo que frustró a algunos legisladores, según informó The Associated Press.

Citando una ley estadounidense que exige al gobierno en funciones presentar informes al Congreso sobre ataques u hostilidades que involucren al ejército estadounidense, el aviso reitera las afirmaciones anteriores de Trump de que actuó en defensa propia al atacar las embarcaciones, eliminando así la amenaza que representan estas organizaciones terroristas designadas.

También presenta varias afirmaciones nuevas, incluyendo que el gobierno ha determinado que las acciones de los cárteles constituyen un ataque armado continuo contra Estados Unidos.

“Causan ilegal y directamente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año… Estos grupos son ahora transnacionales y llevan a cabo ataques continuos en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados”, afirma el aviso. “Por lo tanto, el Presidente determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas y determinó que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.

El aviso también justifica el ataque más reciente del ejército estadounidense contra un barco, divulgado públicamente, el 15 de septiembre, en el que murieron las tres personas a bordo, a quienes el gobierno calificó de “combatientes ilegales”.

“La comunidad de inteligencia estadounidense evaluó que el barco estaba afiliado a una organización terrorista designada y, en ese momento, se dedicaba al tráfico de drogas ilícitas, que en última instancia podrían utilizarse para matar estadounidenses”, según el aviso.

“Este ataque resultó en la destrucción del barco, los narcóticos ilícitos y la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales”. Añade que las fuerzas estadounidenses “siguen preparadas para llevar a cabo operaciones militares según sea necesario para evitar más muertes o lesiones a ciudadanos estadounidenses eliminando la amenaza que representan estas organizaciones terroristas designadas”.

