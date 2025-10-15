Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh: ¿Por qué dejó el grupo hace 18 años?

La histórica vocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, confirmó su regreso a la emblemática banda española, tras 18 años de haber dejado el grupo.

La noticia fue compartida por la banda española a través de un comunicado en su página web con el que puso fin a los rumores sobre el esperado regreso de la cantante de 49 años de edad.

En 2007, Amaia Montero decidió dejar La Oreja de Van Gogh tras una década como vocalista del grupo para comenzar una carrera como solista y explorar nuevos horizontes artísticos fuera del grupo que la lanzó a la fama.

Montero siempre aseguró que su salida del grupo fue una decisión personal motivada por su deseo de crecer musicalmente y no por peleas o diferencias con sus compañeros, específicamente con Pablo Benegas, guitarrista del grupo.

Asimismo, la cantante aseguró que las giras y la exposición mediática fueron determinantes en su decisión de abandonar el grupo, pues el estrés constante estaba comenzando a afectar su salud mental.

Tras la salida de Montero, La Oreja de Van Gogh siguió continuó con Leire Martínez como vocalista principal durante 17 años, hasta que esta también dejó la agrupación hace un año.

Salud mental de Amaia Montero

En años recientes, Amaia Montero enfrentó algunos problemas relacionados con su salud mental. En 2022, la cantante tenía previsto lanzar un álbum; sin embargo, el proyecto nunca vio la luz porque decidió apartarse de la música para centrarse en su salud mental.

Ese año, la española generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un alarmante mensaje en sus redes sociales. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió Montero en ese momento.

Al poco tiempo, Montero tuvo que ser hospitalizada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra por un fuerte episodio de estrés y ansiedad.

Tras un tiempo alejada del ojo público, la cantante reapareció recuperada y feliz en sus redes sociales.

