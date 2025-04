¿Amaia Montero regresará a La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero volverá a La Oreja de Van Gogh, así lo reveló recientemente una amiga intima de la cantante española, quien fue vocalista de la banda entre 1996 y 2007.

En un encuentro con la prensa española, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, quien es amiga íntima de Montero, fue cuestionada sobre los rumores que aseguran que la cantante regresaría al grupo tras la salida de Leire Martínez.

“Yo lo sé desde hace mucho. Lo sé desde hace mucho”, respondió la actriz a la pregunta de un reportero que le preguntó directamente si los rumores eran ciertos.

Se confirma oficialmente el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. La cama estaba hecha para que Leire se fuera y aquella aparición de Amaia en el Bernabéu de Karol G puso los dientes largos a los integrantes del grupo.

“Pero le prometí… No lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Ella me pidió que, por favor, no se lo dijera a nadie y yo no se lo dije a nadie. Me dijo: ‘Por favor, por mi ahijado’. Sabéis que es la madrina de mi hijo. Me dijo: ‘Por favor, por Leo’. Y no se lo conté a nadie”, agregó.

Tras la respuesta de la confirmación del regreso de Montero a La Oreja de Van Gogh, los reporteros continuaron interrogando a la actriz y pidiendo más detalles sobre el regreso de la cantante a la icónica banda española.

“Ella está muy bien, está ilusionada, está con mucha cautela, pero está muy agradecida al amor que le ha dado todo el mundo y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravilloso. España le demostró su amor y lo van a petar”, dijo la actriz sobre cómo se siente Montero.

Hasta el momento, Amaia Montero no ha confirmado oficialmente su regreso a La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero anunció que regresaría a la música este 2025

En diciembre, Amaia Montero anunció que retomaría su carrera musical este 2025 tras una pausa por su salud mental.

A través de su cuenta de Instagram, Montero sorprendió al publicar un mensaje de Fin de Año con el que compartió la buena noticia.

“Desde esta ventana te puedo ver, ya casi estás aquí. Trátame bien por favor, porque tus predecesores han sido muy duros conmigo. Cuídame y ayúdame porque va a ser bajo tu manto cuando vuelva a lo que más he echado de menos en estos años robados. Este 2025 vuelvo a la MÚSICA”, escribió la cantante.

De inmediato, la publicación de Montero se llenó de comentarios de sus fans, quienes le expresaron su emoción por su regreso a la música.

“Qué bonita noticia, ahí estaremos apoyándote en este nuevo paso”, “Querida mía, te leo con lágrimas en los ojos, aquí estamos esperándote”, “Te esperamos con más ilusión que nunca”, “La mejor noticia del mundo”, “Felicidad total, no solo por escucharte, sino por confirmar que sí es posible retomar el rumbo”, son algunos de los comentarios.

