Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh tras 18 años

La agrupación española La Oreja de Van Gogh, que ha estado activa desde 1996, vivirá un nuevo comienzo con el regreso de Amaia Montero, quien dejó la agrupación en 2007 para buscar abrirse camino como solista.

La llegada de la talentosa intérprete se dará en sustitución de Leire Martínez, quien formó parte del grupo del 2008 al 2024.

El anuncio de su retorno lo compartió la propia Oreja de Van Gogh por medio de un video colgado en las redes sociales, en donde celebraron el regreso de una de sus más grandes pilares.

“Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, se lee en un fragmento del comunicado que lanzaron.

En el texto se anunció que el arribo de Amaia Montero no será el único cambio que se dará en la alineación de la agrupación en esta nueva era, sino que también se compartió que el guitarrista Pablo Benegas no los acompañará en esta ocasión sobre el escenario.

“Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor”, se lee en otro fragmento del comunicado.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre el retorno de la agrupación y de Amaia Montero, pero todo parece indicar que esta misma semana se darían detalles de la gira que darían en el 2026.

Amaia Montero no ha reaccionado públicamente a su vuelta

A pesar del gran revuelo que ha causado su esperado retorno a la que fuera su casa, hasta ahora Amaia Montero no se ha pronunciado públicamente sobre este tema, aunque sí lo habría hecho en una breve conversación que tuvo con un periodista español.

“He hablado con Amaia Montero. Sus palabras han sido que está muy feliz con este regreso, que era algo que se iba a saber. Estaba escueta”, compartió el periodista Álex Álvarez del programa ‘El Tiempo Justo’.

El mismo periodista detalló en la emisión que Amaia Montero estará de vuelta no porque sea algo con lo que soñaba, sino que su difícil situación económica la habría empujado a dar el sí.

“Me dicen que lo hace con pocas ganas. Amaia nunca ha querido volver a La Oreja de Van Gogh, lo hace por motivos económicos”, detalló Álvarez.

