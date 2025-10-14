Carlos Santana desmiente haber criticado a Bad Bunny por show del Super Bowl

El legendario guitarrista Carlos Santana salió a desmentir los rumores que surgieron en redes sociales que aseguraban que había criticado la participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

De acuerdo con Billboard, el guitarrista mexicano desmintió los rumores en un comunicado en el que expresó su apoyo a Bad Bunny.

“Felicito y celebro el éxito de Bad Bunny y su posición actual ante el mundo y el Super Bowl”, declaró Santana en el comunicado. “Me siento totalmente identificado con lo que está haciendo porque estamos aquí para usar el arte para complementar y acercar al mundo a la armonía y la unidad”.

Los rumores aseguraban que Santana había criticado a Bad Bunny por usar vestido en presentaciones pasadas. El mánager de Santana atribuyó la proliferación de estos rumores a tácticas de trolling impulsadas por inteligencia artificial.

“La IA ha acelerado la propagación de desinformación, haciendo más difícil que la verdad destaque entre el ruido”, dijo Vrionis. “No confíen en publicaciones aleatorias o no verificadas — incluso medios bien intencionados pueden ser engañados”, agregó.

Además, Santana resaltó que en estos tiempos dominados por el miedo y la división, hay fuerzas que intentan crear conflictos y separaciones entre los artistas y el público, pero él insiste en celebrar a Bad Bunny y su arte.

“El miedo es la norma ahora mismo. El miedo es lo que motiva a la gente ignorante a ponerme palabras en la boca, diciendo que no quería que Bad Bunny estuviera representado en el Super Bowl”, indicó.

Tras terminar su histórica residencia en Puerto Rico, Bad Bunny anunció que protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl el próximo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Seguir leyendo:

· Bad Bunny será reconocido como “Artista Latino del Siglo 21” en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

· La reacción de Florinda Meza al sketch de Bad Bunny de El Chavo del 8: “Fue magistral”

· Bad Bunny responde a las críticas de su presentación en el Super Bowl



