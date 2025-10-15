Callum Smith cree que pelea con David Benavídez se dará en 2026

Callum Smith, campeón interino de las 175 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), cree que la pelea con David Benavídez sucederá en 2026 si supera su próximo enfrentamiento.

En una entrevista con talkSPORT Boxing, Smith expresó que una disputa con Benavídez es algo que siempre ha estado buscando y cree que está en una buena posición para conseguirla.

“Sí, definitivamente, porque la pelea contra Benavídez es una que quiero. Lo he dicho abiertamente. Creo que ambos fuimos campeones mundiales de las 168 libras al mismo tiempo y es una pelea que siempre pensé que se haría realidad“, dijo.

David Benavídez quiere convertirse en el mejor del peso semicompleto. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Ambos éramos grandes en 168, así que pensé que terminaríamos en 175, que es lo que somos ahora. Él tiene el título del CMB, pero creo que estoy en una buena posición de todas formas. Soy el campeón interino de la OMB y creo que esa pelea se dará. Si supero la próxima, creo que la pelea con Benavídez siempre estará ahí”, agregó.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador. El Monstruo Mexicano hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

En cambio, Callum Smith está negociando una pelea obligatoria contra el cubano Morrell Jr. para defender su título interino de la OMB a principios del 2026.

Callum Smith, de 34 años, viene de vencer a Joshua Butasi el pasado mes de febrero y ganar el campeonato interino de la OMB de las 175 libras. El peleador inglés tiene 31 victorias (22 por nocaut) y dos derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces y se convirtió en campeón del CMB. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

