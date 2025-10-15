Dunkin tira a la basura las donas que no vende: empleado aclara por qué

Aunque millones de personas disfrutan cada día de las donas de Dunkin, pocos imaginan lo que ocurre cuando el reloj marca el cierre. Según reveló uno de sus empleados, las donas que no se venden terminan en la basura, incluso cuando están frescas y listas para comer.

Bryan Johnston, un trabajador que comparte su rutina en TikTok, mostró cómo al final del día debe tirar cientos de donas por protocolo. En uno de sus videos más virales se le ve desechando más de 300 piezas.

“Tiramos muchísima comida al final del día. Puedo llevarme algunas a casa si quiero, pero esta es simplemente la rutina que debemos seguir”, explicó.

El clip, que rápidamente acumuló millones de reproducciones, generó indignación entre los usuarios de redes sociales. “Dénselo a las personas sin hogar. Esto es un desperdicio”, escribió un usuario.

“Hay gente que sufre, regálenlas”, comentó otro.

Por qué los empleados de Dunkin deben botar las donas que no se venden

Ante las críticas, Johnston explicó que la decisión no es de los empleados, sino de la compañía, que prohíbe donar los productos sobrantes por motivos legales.

“Lo que me explicó mi gerente es que nosotros, los empleados, podemos llevarnos las donas antes de tirarlas, pero debemos hacerlo en una bolsa o caja sin el logo de la compañía”, contó. “De esa forma, si decidimos regalarlas, la empresa no puede ser demandada”, aclaró.

Esta medida busca evitar demandas en caso de que alguien se enferme tras consumir un producto donado. Sin embargo, la política varía entre sucursales y puede cambiar sin previo aviso. Johnston señaló que, aunque podría entregar las donas directamente a personas necesitadas, no puede llevarlas a refugios o instituciones benéficas sin autorización corporativa.

¿Qué dice la ley sobre donar comida?

Paradójicamente, la legislación estadounidense protege a las empresas que donan alimentos en buen estado. La Ley Bill Emerson de Donación Alimentaria del Buen Samaritano exime a los restaurantes y cadenas de responsabilidad civil o penal, siempre que no exista negligencia grave o mala intención.

Aun así, muchas franquicias prefieren no correr riesgos. El temor a demandas o a daños reputacionales ha convertido esta práctica en una rutina diaria: tirar la comida antes que regalarla.

“Todavía me resulta angustiante ver cuánto se desperdicia y estoy dispuesto a romper las reglas de vez en cuando. Definitivamente me veo regalando más comida. Mi próximo plan es dársela a los trabajadores de la salud”, expresó Bryan Johnston.