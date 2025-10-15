Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Deja ya de cargar culpas que ni te corresponden, mi vida. No eres responsable de lo que los demás hacen o dejan de hacer. No te martirices más, que tú también mereces vivir en paz y no estar apagando fuegos ajenos. Aprende a enfrentar los problemas sin miedo, que aunque tropieces, el suelo también enseña. Atrévete a lo que venga, que al final todo pasa por algo, y lo que es pa’ ti ni aunque te quites. Vas a notar cómo la vida empieza a cobrarle la factura a más de uno que te fregó en el pasado; tú nomás siéntate, cruza la pierna y disfruta del espectáculo.
Cuida tu dinero, que lo andas soltando en puras tarugadas que ni provecho te dejan. Si tienes algo nuevo guardado “para una ocasión especial”, úsalo hoy, que lo especial es estar vivo y con ganas de verte bien. Estrés en el trabajo o pleito en casa te traerán medio de malas, pero nada que un cafecito o un baño con sal de uva no aliviane.
En la salud, podrías resentir cansancio en piernas y articulaciones; el cuerpo te está pidiendo movimiento, no flojera. Ponte a hacer algo de ejercicio, aunque sea subir las escaleras o bailar mientras trapeas. Lo bueno: un cambio viene fuerte y bonito. Te vas a mirar al espejo y decir “ahora sí, esta soy yo”, con una nueva visión y una actitud que ni el sol te aguantará de lo que vas a brillar. Hasta el gym o la dieta te sabrán más ligeros. ¡A brillar, reina del zodiaco, que pa’ eso naciste!
VIRGO
Aléjate de amores prohibidos, corazón, que si esa persona ya tiene compromiso, ni te metas, porque lo único que vas a conseguir es salir en el chisme de la colonia y con el alma hecha pedacitos. No todo lo que brilla es oro, y a veces lo prohibido solo deja costales de culpa. Cuida tus cosas, podrías tener pérdidas materiales o extraviar algo importante.
Y ojo con mezclar el sentimiento con el deseo, que cuando te la dejen caer o la dejes caer, ni adiós te dicen y terminas tú con el corazón deshecho mientras el otro nomás se sacude el polvo. Amistad cercana podría andar pasando un mal rato amoroso; préstale oído, pero no te cargues con lo ajeno.
Este es momento de visualizar tu futuro, ponerlo en orden y no desviarte de ese camino que tú misma trazaste. Se te abrirán puertas relacionadas con viajes y cambios repentinos; no temas al movimiento, que la vida premia a los valientes. Se avecina una nueva amistad por medio de otra persona y podría convertirse en alguien muy importante en tu vida.
En lo laboral, los astros pintan bien: cambio de horario, puesto o ingreso que te favorecerá un chorro. No temas pedir lo que mereces, que el “no” ya lo tienes. En el amor, vienen relaciones sanas, de esas que te hacen suspirar sin que te roben la paz. Eso sí, cuídate de caídas, golpes y subidas de peso; muévete un poco diario, aunque sea bailando con la escoba. Cuida cuerpo, mente y alma, que lo que viene para ti está bien bueno y merecido.
LIBRA
Abre bien los ojos, belleza, porque traes un proyecto o negocio entre manos que podría ser tu boleto de salida de los apuros económicos. Pero no te distraigas, que tu signo tiene la manía de empezar mil cosas y dejar la mitad. Cuida tu salud: evita los excesos y controla esa dieta loca que llevas, porque si sigues así, los jeans te van a pedir tregua.
Sentirás nostalgia por alguien que ya no está en este plano, pero te acompaña desde donde esté, mandándote señales. Aprende a soltar y a perdonar, incluso a quien nunca te pidió perdón. En casa podrías tener roces familiares, así que antes de contestar con el genio atravesado, cuenta hasta diez, que tu bipolaridad anda galopando últimamente.
Ya no sigas abriendo el corazón a quienes ya demostraron que no saben cuidarlo. Segunda oportunidad que das, segunda vez que te rompen la maiz. Cuida lo que dices, que podrías enterarte de un familiar hablando mal de los suyos; dolerá, pero será necesario para que abras los ojos y pongas límites.
Si tienes pareja, evita la monotonía. No repitas las mismas rutinas de siempre, que eso apaga cualquier fuego. Innovar en la cama, en las salidas o en las palabras es clave. Recuerda que el amor también se riega para que florezca. Este cierre de quincena te pondrá sentimental, pero también te hará valorar lo que sí tienes. ¡Levanta la cara, que lo que sigue, será para brillar!
ESCORPIÓN
Agárrate fuerte, escorpión, que vienen cambios buenos, de esos que mueven hasta el alma. Es momento de ver hacia dónde vas y no detenerte por nada ni por nadie. Tu familia será el motor que te impulse, pero tus decisiones serán las que te lleven al éxito. No te dejes manipular por gente habladora que quiere meterse donde no la llaman; tú ya pasaste por mucho como para volver a tropezar con el mismo tipo de gente.
La vida te empieza a pagar lo que te debía, y no hablo de dinero, sino de justicia divina. Muchos de los que te hicieron daño estarán probando su propio veneno, y tú, tranquila, nomás observa. A ratos te sentirás agotado, pero recuerda: ni el desánimo dura para siempre.
Vas a andar con una energía tan intensa que nadie querrá cruzarse contigo de malas, porque tu mirada va a cortar más que navaja. Si te buscan pleito, que te encuentren rezando, no peleando. Persona de piel clara te echará la mano con un problema; acéptala, no todo el mundo viene con malas intenciones.
Se asoma un viaje o salida que te traerá reencuentros con amistades del pasado, y con ello una reflexión que te hará madurar un montón. Un negocio de compra o venta que traes rondando podría concretarse con éxito, así que no lo sueltes. En lo emocional, aprenderás que la fuerza no está en no llorar, sino en secarte las lágrimas y seguir con la cabeza en alto. Prepárate, escorpión, porque lo que viene es crecimiento, cierre de ciclos y una nueva versión más perra, más sabia y más tú.
ARIES
No te me apachurres por esos cambios de humor, criatura del fuego, es normal que andes medio volátil; estás pasando por una etapa donde tus emociones van de arriba pa’ abajo como montaña rusa. No tomes decisiones importantes con el corazón acelerado, porque podrías cometer errores de los que luego te arrepientas y digas “¿en qué estaba pensando?”.
Evita querer resolver en un día lo que lleva meses trabado; aprende a tener paciencia, que la vida no se arregla con un chasquido ni con berrinches. Y deja ya de querer caerle bien a todo mundo, porque el que mucho quiere agradar termina sin identidad y sin paz. Quien te quiera, que te acepte como eres: con tu carácter, tu sinceridad y tu brillo natural.
Podrías descubrir una mentira o traición de alguien a quien aprecias mucho. No te lo tomes tan a pecho, deja que el tiempo ponga a cada quien en su lugar; tú dedícate a sanar y a seguir con tu vida. Una buena noticia llega sobre un negocio o un dinero que no esperabas, pero no lo vayas a despilfarrar en lo primero que se te cruce.
Deja de querer imponer siempre tu voluntad; aprende a escuchar, que no todo se trata de ti, aunque muchas veces tengas la razón. Es hora de limpiar tu vida, sacar lo viejo, lo que estorba, lo que no sirve, y quedarte con lo que te sume. Si no te da paz, no te hace falta. Y recuerda: quien te quiere te busca, y quien no, que ni estorbe.
TAURO
Reencuentro con una amistad que creías perdida, y con eso se te va a mover el tapete y el corazón. También podrías recibir un mensaje, llamada o correo que te pondrá de buen humor y hasta te devolverá la esperanza en la gente. Pero ojo, no te me ablandes tan fácil. Aprende a conservar tu corazón entero y no andarlo regalando a quien no lo merece.
No dejes que los fracasos del pasado te vuelvan una persona fría o desconfiada. Lo que pasó, ya pasó; deja que el karma se encargue, que suele tener mejor puntería que tú. Familiar te busca para pedir consejo o perdón, escúchalo, pero no cargues con sus culpas. Cuídate de dos personas que te sonríen mucho, porque detrás de esas risitas hay puro interés.
Si tienes pareja y todo se siente rutinario, no culpes al destino, ponle sazón tú. Cambia la manera de convivir, sorprende, inventa, renueva. La monotonía mata lo bonito. Días de reflexión profunda se acercan; te darás cuenta de que muchas cosas no salieron antes porque no era el momento ni las personas correctas.
Tu mente anda creando escenarios negativos que solo te desgastan. No pienses tanto, siente más, y confía en lo que haces. Lo bueno llega cuando uno deja de dudar. En lo económico vienen oportunidades, pero también decisiones importantes: no gastes a lo tonto. La vida te va a llenar de nuevas oportunidades en el amor y en los negocios; solo no te sabotees, porque a veces tú mismo te cierras las puertas que el universo te abre.
GÉMINIS
Si ya tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos, porque estás a nada de fastidiar lo que tanto te costó construir. Aprende a dar espacio, que ni tú eres su dueño ni esa persona tu prisionera. A veces tanta pregunta, tanto “¿dónde estás?” o “¿con quién hablas?”, termina cansando más que un sermón de la abuela.
Cuidado con los amores fugaces, esos que llegan con mucha pasión pero dejan un vacío enorme. Te traen problemas, dolores de cabeza y la cartera vacía. Amor del pasado reaparece más fuerte que nunca, y aunque se te mueva algo por dentro, piensa bien si vale la pena abrir la puerta que ya habías cerrado.
Una amistad te buscará para contarte chismes o pedirte consejo, pero no te metas de más en lo que no te corresponde, que podrías salir embarrado sin deberla ni temerla. En lo laboral, buenas noticias: oferta de trabajo o dinero que te debían llega para salvarte la quincena.
No te detengas por nadie, mi vida. No naciste para andar de tapete ni para pedir permiso pa’ brillar. Estás en un momento clave para levantarte, dejar la flojera y perseguir lo que realmente te hace feliz. La suerte te acompaña, pero si no te mueves, ni la buena fortuna te encuentra. En lo económico pinta bien, en lo emocional aún mejor: amistad nueva se aproxima con buenas vibras y posibles negocios. Ándale, trabaja, que estás en tu punto de renacer y comerte el mundo a carcajadas.
CÁNCER
Prepárate, porque alguien de tu familia va a soltar veneno disfrazado de consejo. Habladurías, chismes y traiciones familiares podrían salir a la luz, pero tú tranquila, que quien habla de ti solo revela su envidia. No te me rebajes ni te enganches, porque al final el tiempo siempre pone a cada quien en su lugar.
Mira hacia adelante y no permitas que nadie meta mano en tus sueños. Estás en una etapa bendecida, donde todo lo que siembres con ganas y fe va a florecer. Pero cuida tu alimentación, que andas comiendo como si el mundo se fuera a acabar, y el pantalón ya te está avisando.
Sigue tu camino, enfócate en tus metas, y deja de pensar en quien te falló; esa gente ya está en tu pasado, no en tu destino. En dinero, cuidado: vienen gastos inesperados y podrías meterte en broncas si no te administras. No prestes, no firmes, y menos confíes en quien promete pagar “la próxima semana”.
Una invitación a fiesta o reunión te sacará de la rutina y te hará sentir con más vida que nunca. Cambio de casa, carro o ciudad está por concretarse; será positivo, pero hazlo con cabeza fría. Si alguien del pasado regresa con sonrisas falsas y promesas recicladas, recuérdale que tú ya no estás para segundas partes. Cáncer, aprendiste a amar, pero también a cerrar ciclos con dignidad. No retrocedas, que el futuro te está esperando con brazos abiertos y muchas bendiciones.
PISCIS
Estás por tomar una decisión crucial, de esas que cambian el rumbo de tu historia. Pero antes de aventarte al ruedo, usa la cabeza y no el corazón, porque cuando tú te enamoras o te ilusionas, se te nubla la razón y terminas metido hasta el cuello. Recuerda que lo que es pa’ ti llega sin que lo corras, y lo que no, se va aunque le pongas cerrojo.
Pon los pies en la tierra con ese plan o meta que traes dando vueltas desde hace tiempo. Ya deja de postergarlo, que el “mañana empiezo” nunca llega. Si lo haces con fe y ganas, el universo te abrirá las puertas que creías cerradas. Y sí, el amor nuevo anda rondando; alguien se te acercará con buenas intenciones, pero podrías espantarlo por tus miedos o por seguir mirando hacia atrás. No dejes que tu pasado te arruine el futuro, que ya bastante te quitó.
Días cargados de bendiciones llegan, sobre todo en tu familia: un embarazo o nacimiento alegrará el ambiente y te llenará de emoción. Una amistad cercana terminará una relación, y eso te hará reflexionar sobre lo que realmente vale la pena. En el trabajo andas con estrés hasta las orejas, incluso podrías estar considerando cambiar de chamba. Si decides hacerlo, que sea algo seguro, no te avientes al vacío sin red.
Y aguas con los juegos de fuego: podrías sentirte atraído por alguien nuevo, incluso teniendo pareja. No arriesgues lo seguro por un rato de emoción, que una noche de placer puede traerte meses de tormento. Respeta lo que tienes o al menos sé claro con tus sentimientos. Es momento de crecer, Piscis, de madurar y no repetir los mismos errores envueltos en distinto cuerpo.
ACUARIO
Si estás en pareja, bájale tres rayitas a la inseguridad. No puedes vivir dudando del amor todo el tiempo; o confías o te retiras, pero no andes torturándote tú solito. Si no confías en quien amas, entonces no vale la pena seguir mendigando cariño. Aprende a poner límites y a darte tu valor, porque tú vales mucho más de lo que crees.
No sigas gastando tu energía ni tus lágrimas por gente que solo es bonita por fuera, pero podrida por dentro. Fíjate bien a quién le lloras, que no todos merecen ese lujo. Se te da mucho extrañar a quien te hizo daño, pero eso es como querer curarte tomando más veneno. Sana, suelta y sigue adelante.
Una amistad te traerá chismes sobre tu ex o alguien que anda hablando de ti. Escucha, sonríe y cambia de tema, que lo que dicen los demás no te quita ni te pone. Si no puedes embarazar o embarazarte, cuídate doble, porque andas en ciclo fértil y cualquier descuido puede darte un susto de nueve meses.
En el amor vienen nuevas oportunidades, pero no corras a entregar todo desde el primer día. Tienes el corazón grande, pero no por eso debes regalarlo a cualquiera. Aprende a observar antes de invertir. En lo económico, podrías tener gastos imprevistos, pero también un dinero extra que te aliviará. Este cierre de mes te va a enseñar algo importante: que quien no aporta, estorba; y que no necesitas mendigar amor, cariño ni atención para brillar.
CAPRICORNIO
Vienen días muy especiales, de esos que se quedan en la memoria. Una relación con alguien que estimas muchísimo se fortalecerá; sentirás que por fin las cosas se acomodan y la energía entre ustedes fluye como antes. Si estás soltero, no te me quejes: disfruta tu soltería, que no naciste para que te escojan, sino para escoger. ¡Dale vuelo a la caricia y ríete de quien no te supo valorar!
Cuida tu salud, sobre todo las vías respiratorias, que podrías tener molestias por cambios de clima. No te expongas tanto ni abuses del desvelo. Cuidado con golpes y caídas, que podrías andar distraído y darte un susto tonto.
Y, por favor, deja de confiar en quien un día te promete el cielo y al siguiente ni los buenos días te da. Eres noble, pero no menso. Has dejado pasar oportunidades por creer en palabras bonitas y promesas vacías. Aprende a cerrar la puerta con elegancia cuando veas que ya no hay respeto ni amor.
Debes trabajar en tu manera de ver la vida: a veces piensas que el mundo está en tu contra, y eso solo atrae más problemas. No es que la vida sea injusta, es que aún no ves el para qué de cada prueba. Todo lo que te dolió te preparó para ser más fuerte, más sabio y más selectivo. Si alguien que te gusta anda de picaflor, mándalo a la fregada sin remordimiento. No esperes que cambie, porque ni rezando lo logras. No te conformes con migajas cuando mereces banquete.
SAGITARIO
Ay, Sagitario, traes ganas de mandarlo todo al demonio y desaparecer por un rato, ¿verdad? No te culpo. Estás cansado de darlo todo y recibir apenas las sobras. Pero aguanta, que las pruebas que vives ahora son las que te harán brillar mañana.
Deja de coquetear en redes con medio mundo, porque lejos de verte encantador, te estás ganando fama de fácil. No todo lo que te sonríe merece tu atención. Tú vales por tu energía, no por los likes. Aprende a elegir mejor y no a cualquiera le abras tu corazón… o tus puertas.
Tu espíritu aventurero está a punto de despertar: cambios importantes vienen, podrías conseguir trabajo nuevo o la oportunidad de mudarte de ciudad. Aprovecha lo que llega, pero con cabeza fría. No tomes decisiones desde el enojo ni la soledad.
Una situación fuerte te hará valorar de nuevo a tu familia y amistades. Aprende a decirles lo mucho que los quieres, porque la vida se va volando. Sueles tragarte los sentimientos hasta que explotas, y eso no te hace bien. Exprésate, llora, ríe, grita si es necesario, pero no te quedes con nada dentro.
Y por favor, deja de cargar con problemas ajenos; no tienes por qué ser psicólogo de medio mundo. La mayoría de tus tropiezos se debe a que dejas todo a medias o te rindes cuando estás por lograrlo. Te afectan los comentarios de los demás, pero ya va siendo hora de que te valgan. Vive, disfruta y recuerda que tu luz molesta solo a quien vive en sombra.