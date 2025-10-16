Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
No exijas lo que tú misma no eres capaz de dar. Aprende a entregar sin esperar nada a cambio, porque cuando lo haces de corazón, la vida te lo devuelve por triplicado, aunque no venga del mismo costal. Esta semana podrías conocer a una persona que te enseñará —de la forma más amarga— lo que es la irresponsabilidad y el desamor. Pero ni te me vengas abajo, reina de fuego, mándalo a volar, que no naciste pa andar recogiendo migajas de nadie. Tú no lloras por cualquiera, tú aprendes, te pintas la boca y sigues brillando con más fuerza que antes.
Se te viene una invitación o regalo que te pondrá más feliz que niño con juguete nuevo. No te me aparezcas toda fodonga, saca ese vestido que guardas “pa una ocasión especial” y lúcelo, que la ocasión es hoy. Peínate, perfúmate y pisa fuerte, que la envidia ajena se cura viéndote radiante. Evita andar de metiche en chismes ajenos; no todo lo que se dice merece respuesta, y tú no estás pa recibir mentadas de madre gratis.
En el amor, deja de andar dudando, que cuando de verdad te pongan los cuernos ni lo vas a notar, por andar más ciega que topo enamorado. Si no te quieren, que se vayan, no mendigues amor ni atención, que tú vienes de realeza y no de remate. Recuerda: tú escoges, no te escogen. Agradece lo que fuiste, suelta lo que duele y ponte lista pa lo que viene. La vida te está abriendo camino, pero no se va a esperar a que termines de lamentarte.
VIRGO
Siempre quieres controlarlo todo, pero el amor no se mide con regla ni se acomoda con pinzas. Si tienes pareja, muestra lo que sientes antes de que otro venga a recordarle lo que se siente ser querido. No te hagas el fuerte ni la fría, que debajo de ese carácter hay un corazón que solo quiere ser comprendido. No busques pretextos para discutir, que a veces peleas nomás pa sentirte viva.
Mitad de semana se te revelarán cosas que habías ignorado por flojera o por no querer ver. Hay traiciones chiquitas, pero también verdades que te harán abrir los ojos. Deja los vicios, especialmente el cigarro y las bebidas azucaradas, que tus pulmones y tu garganta andan pidiendo tregua. Vienen noticias de dinero, pero no lo malgastes en tonterías ni en querer aparentar. Inviértelo en ti, en algo que te haga crecer, no en caprichos pasajeros.
En el amor, por fin vas a entender si lo que sientes es cariño o puro deseo. Si lo segundo es lo tuyo, pues disfrútalo, pero no confundas cuerpo con corazón. Y bájale a la autocomplacencia, que tanto exceso te puede dejar sin chispa cuando más la necesites. Aprende a canalizar tu energía en algo productivo, porque cuando te enfocas, nadie te gana. Semana para cuidarte, consentirte y recordar que no necesitas demostrarle nada a nadie, solo a ti.
LIBRA
Con ese corazón tan noble y tus nervios tan frágiles, esta semana alguien cercano te necesitará y tú deberás estar ahí. No te hagas el ocupado ni la mártir, ayuda sin esperar recompensa, porque el karma anda tomando nota y lo que das vuelve multiplicado. Recuerda que quien te subestima hoy mañana puede pedirte consejo.
No dejes que nadie te minimice ni te falte al respeto, tú sabes lo que vales y no tienes que rebajarte pa que otros lo vean. Si alguien te intenta humillar, sonríe con elegancia y mándalo al olvido, que el silencio duele más que una respuesta. Es momento de hacer limpieza profunda, y no solo de tu casa: limpia tu alma, tu cuarto y tus pensamientos. Barre lo viejo, prende incienso o una velita de ruda, y verás cómo la energía se renueva.
No le des cabida a gente chismosa que solo te carga de negatividad. Cuida tus palabras y evita discutir, porque podrías perder la paz por tonterías. Económicamente, se te acomoda una entrada de dinero o un pago pendiente. Aprovecha para ahorrar o invertir, no para derrochar. Esta semana, la vida te pedirá equilibrio —tu especialidad—, pero esta vez, no lo pongas solo en los demás: ponlo también en ti. Y si sientes nostalgia, recuerda: lo que se fue, se fue por algo; y lo que viene, viene porque ya te toca.
ESCORPIÓN
Si tienes pareja no la descuides, que la monotonía mata más rápido que el desamor. Dale una sacudida a la relación, sorprende, seduce, saca el colmillo y recuérdale por qué se enamoró de ti. Porque si no lo haces, hay alguien rondando con carita de “yo sí escucho” y eso puede traerte más drama del necesario.
Pon en su lugar a la gente metiche que se anda asomando en tu vida. No des explicaciones, quien te quiera creer, lo hará, y quien no, que se revuelque en su veneno. Esta semana promete reencuentros con personas del pasado, unas te van a sacar sonrisas, otras te van a recordar por qué desaparecieron. Viene también una fiesta o evento que te pondrá de excelente humor, así que saca tus mejores pasos, pero cuídate de no excederte en el chupe.
En la salud, ponle atención a tus piernas, riñones y espalda; necesitas tomar más agua y moverte más, porque eso de vivir sentado ya te está dejando tieso. Deja los refrescos y los antojos, tu cuerpo te pide un respiro.
En lo emocional, te sentirás con ganas de pelear con medio mundo, pero respira antes de abrir la boca, que no todos merecen tu veneno. Si estás soltero, se asoma un amor intenso, de esos que te hacen sudar y perder la razón, pero aguas, no confundas química con destino. Esta semana, Escorpión, la vida te pondrá frente al espejo: o cambias, o te sigues repitiendo los mismos errores con diferente nombre.
PISCIS
Deja ya de vivir en las nubes y pon los pies bien firmes en la tierra. No puedes seguir creyendo que todo se arregla con amor y buenas intenciones; la vida también se enfrenta con pantalones bien puestos. Esta semana vas a tener que abrir los ojos y aceptar quién sí vale la pena en tu vida y quién solo te usa cuando le conviene. Aprende a cerrar la puerta a los que te buscan nomás cuando necesitan ayuda, porque tú no eres obra de caridad ni paño de lágrimas de nadie.
Andas con el corazón revuelto, sin saber si llorar, reír o mandar a todos al carajo. Pues te digo una cosa, hazlo: suelta lo que te pesa y quédate con lo que te hace sonreír. Si alguien ya no quiere estar contigo, no le ruegues, que quien te quiere, te busca; y quien no, se nota. Haz caso a tu intuición, que cuando le haces caso al corazón, rara vez te equivocas.
Semana algo cansada, de mucha pensadera y de vueltas en la cabeza. Pero también será buena para tomar decisiones que venías posponiendo. No dejes que nadie te diga cómo vivir tu vida, ya estás lo bastante curtido para saber lo que te conviene. Cuídate de chismes entre amistades, porque alguien anda queriendo meterte en líos.
Y sí, te veo una salida o paseo que te caerá de maravilla para despejarte: puede ser al cine, a una comida o a echar chisme con la familia, pero te vas a reír mucho. Evita lácteos o comidas pesadas que te traen el estómago inflamado. Y recuerda: quien mucho promete y poco cumple, mejor que se quede fuera de tu vida, porque tú mereces paz, no circo.
ACUARIO
Esta semana te trae cambios fuertes. Se rompe la rutina que tanto te tenía adormilado y llega movimiento sentimental que te va a sacar de balance. Si tienes pareja, prepárate, porque su comportamiento podría darte sorpresas: o se pone más cariñoso de repente… o de plano anda repartiéndose el amor por otros lados. Ojo, que no todo lo que brilla es oro ni todo “te quiero” es sincero.
El amor viene tocando tu puerta con fuerza, y podrías conocer a alguien bien especial que te va a hacer decir “ahora sí entiendo por qué con los demás no funcionó”. Será alguien del signo de agua, sensible pero intenso, que te pondrá a dudar de todo lo que creías sobre el amor. No te me cierres, pero tampoco te aceleres; dale tiempo al tiempo, que lo bueno llega cuando debe.
Cuídate de dos amigas o conocidos de tez blanca que traen lengua larga y corazón chiquito; te están calumniando a tus espaldas. Haz recorte de personal y deja en tu vida solo a quienes te suman, no a los que te chupan la energía. No todo el que sonríe es amigo, ni todo el que te abraza lo hace por cariño.
En lo laboral, podrías recibir noticias que te motivan, pero también te exigirán disciplina. Eres líder natural, pero a veces te cuesta seguir reglas; esta semana, mejor finge que sí.
Y ya sabes, Acuario: quien te quiera controlar, mándalo al espacio; tú naciste libre y no pa que te digan cómo vivir.
CAPRICORNIO
Esta semana viene con un toque de drama y risas a la vez. Te enterarás de que un ex anda ventilando tus secretos como si fuera locutor de radio, pero ni te enojes, porque si habla de ti es porque no te ha superado. Agradece que te tengan en la mente, aunque sea pa chismear.
Cuida tu cabello, tu piel y tu imagen; ya te estás descuidando mucho y te urge darte cariño, no solo por vanidad, sino porque te lo mereces.
Un signo de agua podría entrar a tu vida y cambiarte la perspectiva, sacarte de esa zona gris en la que has estado. No te resistas a sentir, pero tampoco te entregues a la primera sonrisa bonita. Aprende a medir las intenciones, que no todo “te invito un café” es inocente.
Tienes que salir de esa mediocridad en la que te me has estacionado, deja de quejarte y ponte a accionar. El universo no premia a los flojos, mi vida. Si puedes ser feliz, no te sabotees: arriésgate, que las segundas oportunidades no llegan tan fácil.
Esta semana se pinta buena para la diversión: reunión, salida o borrachera podrían aparecer de la nada, pero aguas con dejarte llevar por la calentura. Se marcan encuentros con gente “bien” pero con intenciones pasajeras. No aflojes tan rápido, ni literal ni emocionalmente.
Y si eres hombre, deja de creerte la última coca del desierto; tus amigos borrachos solo te buscan cuando les pagas el pisto. Mejor invierte en ti, en tu futuro y en tu paz mental, que lo demás va y viene.
SAGITARIO
Ya deja el pasado donde pertenece, que mientras sigas mirando atrás, no verás lo bonito que viene. Deja ir a quien ya se fue, suelta a quien ya no te busca y deja de revivir historias que ya ni valen la pena. No puedes sanar con la misma persona que te enfermó, entiéndelo.
Esta semana te enfrentarás a nuevas realidades en el amor, y podrías conocer a alguien que te mueva el piso, pero cuidado con repetir patrones. No te hagas el inocente, que sabes bien en qué momento la riegas. Si estás en pareja, procura hablar y no suponer, porque tus inseguridades podrían generar un problema sin motivo.
Semana de pensamientos profundos, de organizar tu cabeza y resolver temas que venías arrastrando. Vas a empezar a definir lo que realmente quieres y quién vale tu tiempo. La luz comienza a asomarse, y tú, con tu espíritu aventurero, vas a sentir ganas de comerte al mundo. Pero calma, que todo llega a su tiempo.
A mediados de semana podrías terminar en una fiesta o borrachera con chismes incluidos; cuidado con lo que hablas, que hay oídos traicioneros. Te enterarás de algo que te dejará pensando, pero mejor guarda silencio y úsalo cuando más te convenga.
Si estás soltero, disfruta tu libertad: mejor solo que mal acompañado, y recuerda que no tienes que rendir cuentas a nadie. Y si el corazón anda nostálgico, ponte guapo, sal al mundo y demuestra que lo que se fue… se perdió lo mejor.
ARIES
Esta semana el universo te anda moviendo el tapete. Se marcan posibilidades de iniciar una relación o reencontrarte con alguien del signo de agua que te va a mojar el alma… y otras cositas más. Una promesa que te hicieron hace tiempo por fin se va a cumplir y te dejará con el corazón contento.
Aprende a ponerte en los zapatos de los demás, porque últimamente has andado bien juez y poco empático. Eso de que “yo tengo la razón” ya no aplica, mijo o mija, que la vida te está enseñando humildad a la mala.
Cuidado con andar buscando lo que no quieres encontrar, porque podrías descubrir cosas que te cambien el humor de un jalón. Tus amistades te quieren, pero también te meten en cada bronca que ni te cuento; no todo lo que empieza con risas termina igual. En casa se visualizan pleitos familiares o discusiones por dinero, así que bájale al genio que ya todos te andan sacando la vuelta.
Evita comer en la calle, que podrías terminar con un mal estomacal de campeonato. También se marcan pérdidas de objetos, llaves o dinero; andas muy distraído. En lo sentimental, algo que te preocupaba comenzará a resolverse, pero depende de ti no volver a cometer los mismos errores.
Una amistad que habías dejado olvidada se acercará a reclamar atención. Escúchala, pero no te dejes manipular.
Y por favor, Aries, bájale a la grasa y al pan, que ya el pantalón te está pidiendo piedad. Si estás casado o en pareja, no te descuides; tu matrimonio no es seguro si te dejas caer en la rutina. Reaviva la chispa, échate perfume y recuerda que el amor se cuida todos los días, no solo en el aniversario.
TAURO
Deja de tratar a los demás como si fueran inferiores, porque la vida ya te ha demostrado varias veces que el karma no perdona. Últimamente andas tan terco que ni tú mismo te aguantas. Aprende a soltar lo que no puedes controlar y deja de querer tener siempre la última palabra.
Viene un pequeño viaje o salida que te va a despejar la mente, aunque también se marcan malestares estomacales o gripas por cambios de clima. Cuídate de las infecciones y no andes mezclando productos químicos, que podrías tener un accidente casero.
En el trabajo, bájale a los chismes, porque ya te traen bien fichado. Tu talento habla por ti, pero si sigues metiéndote en lo que no te incumbe podrías perder oportunidades.
En lo sentimental, podrías iniciar algo nuevo en el próximo mes, pero será una relación pasajera, intensa y con más pasión que futuro. Disfrútala si quieres, pero no apuestes tu corazón ahí. La vida te ha dado golpes, sí, pero también te ha enseñado a levantarte con más fuerza.
Evita andar de ofrecido u ofrecida en redes sociales; esa costumbre de querer quedar bien con todos nomás te deja en ridículo. No le hables bonito a medio mundo, porque después ni te acuerdas y te acaban dejando como chismoso o calienta orejas.
Esta semana, aprende a escuchar más y hablar menos. La paciencia será tu mejor escudo y el silencio tu mejor venganza.
GÉMINIS
Traes el encanto a todo lo que da, y ni tú te das abasto con tanto admirador. Hay alguien en tu entorno —trabajo, vecindario o escuela— que se derrite por ti, y no es para menos: con ese carisma y cuerpazo traes medio mundo suspirando. Pero no abuses, que la soberbia es mala consejera.
Te cuesta respetar las decisiones ajenas y sueles creer que solo tus chicharrones truenan. Y mira, por eso la vida te da lecciones que te hacen bajar la cabeza. Aprende a pedir perdón, que no te quita lo guapo ni lo inteligente.
Económicamente sales de un estancamiento y vienen mejoras que te ayudarán a estabilizarte. Pero no te confíes, ahorra algo, que lo que fácil llega fácil se va.
Deja de juzgar la vida de los demás, especialmente la de tus amigos de la comunidad LGBT; que si se pintan, se visten o se enamoran de quien sea, es su vida, no la tuya. Ocúpate de tus propios asuntos, que ya se te está saliendo el control.
Se marcan oportunidades laborales o académicas nuevas, y si las tomas, te van a sacar de la rutina. En el amor, hay química con alguien del pasado, pero cuidado, que podría repetirse la historia.
Y ya sabes, Géminis: tu boca es tu peor enemiga. Antes de hablar, piensa si vale la pena, porque un comentario tuyo puede armar una tormenta en segundos. Mantén la calma, brilla y deja que los demás se ahoguen con su propio veneno.
CÁNCER
Ultimamente andas más sensible que pan recién horneado, y todo te pega. Pero ya basta de llorar por lo que no fue. Es momento de sacar fuerza y poner límites. Cuídate de comentarios malintencionados; en los próximos días te llegará un chisme hecho con mala leche que buscará desestabilizarte. No caigas, que quien quiere verte mal se va a quedar con las ganas.
Has traído cambios de humor tan fuertes que la gente ya no sabe si abrazarte o esconderse. Trata de respirar antes de explotar, porque podrías lastimar a quien no lo merece.
En lo económico, te traen hasta el cuello las deudas y te urge organizarte. Ponte al corriente o podrías tener broncas legales más adelante.
También se marca una traición de alguien muy querido, alguien que tenías en un pedestal. No te me derrumbes, solo aprende: la lealtad no se ruega, se demuestra.
Podrías enterarte de un embarazo o de la desaparición de una persona conocida. Evita pensar tanto por las noches, que solo te deprimes y no solucionas nada.
En la salud, cuida tus pies y rodillas, y deja los excesos, que ya tu cuerpo anda gritando “¡auxilio!”.
El fin de semana pinta con reunión familiar o con amigos. Si vas a tomar, hazlo con medida, que tú no sabes parar cuando agarras vuelo.
Y recuerda, Cáncer: el que no te valore, que te vea de lejos, porque tú naciste para ser querido, no usado.