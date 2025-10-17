El Dodge Dart reaparece por un masivo retiro de unidades

El Dodge Dart parecía haber quedado en el pasado. Tras cesar su producción hace casi diez años, el compacto de Dodge seguía vivo de manera silenciosa gracias a unidades que aún permanecían sin vender en concesionarios de Estados Unidos.

A pesar de eso, el nombre del Dart vuelve a los titulares, no por un regreso al mercado, sino por un nuevo y preocupante retiro de seguridad.

Stellantis, la compañía matriz de Dodge, informó que 298,439 unidades del Dart producidas entre 2013 y 2016 serán llamadas a revisión debido a una falla en la transmisión automática. Se trata de un problema que, aunque ya había sido identificado y corregido en el pasado, ha vuelto a manifestarse en varios vehículos.

El regreso de un “auto zombi”

A pesar de haber salido del catálogo de Dodge en 2016, el Dart nunca desapareció del todo. Algunos concesionarios aún conservaban modelos sin estrenar, y sorprendentemente, la marca reportó ventas recientes de seis unidades correspondientes al año 2016.

Estos vehículos, que permanecieron almacenados durante años, son conocidos entre los entusiastas como “autos zombi”: coches nuevos que, por diversas razones, nunca fueron matriculados ni conducidos.

Pero ahora, la noticia del retiro masivo ha devuelto la atención al modelo, que carga con una reputación irregular desde su relanzamiento bajo la plataforma compacta de Fiat Chrysler Automobiles (hoy Stellantis).

Un problema persistente en la transmisión

De acuerdo con los reportes de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), los Dodge Dart afectados presentan un defecto en el sistema de transmisión automática.

El fallo proviene de un cable de cambio defectuoso que puede impedir la correcta conexión entre la palanca de cambios y la posición “Parking”. En términos simples, el vehículo podría moverse incluso cuando el conductor cree haberlo estacionado, lo que eleva significativamente el riesgo de accidentes.

La NHTSA advirtió que la falla podría provocar que el automóvil se desplace inesperadamente, poniendo en peligro tanto a los ocupantes como a las personas alrededor del vehículo. Por esa razón, el retiro afecta a todos los Dodge Dart producidos entre 2013 y 2016 con transmisión automática.

El 2016 Dodge Dart todavía sobrevive. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Una historia que se repite

Esta no es la primera vez que el Dodge Dart enfrenta un problema de esta naturaleza. En 2019, Stellantis (entonces Fiat Chrysler) realizó un retiro similar que involucró cerca de 300,000 unidades, también por defectos relacionados con la transmisión. En aquel entonces, la compañía reemplazó los cables afectados y aseguró haber resuelto el problema.

Sin embargo, los reportes recientes indican que las fallas reaparecieron con el paso de los años, lo que llevó a una nueva investigación interna.

Según explicó Dodge, se descubrió que los bujes del cable de la palanca de cambios son los verdaderos responsables del defecto. Estos pequeños componentes, al deteriorarse con el tiempo, impiden la conexión correcta entre el sistema de cambio y la transmisión del auto.

Stellantis responde con un retiro voluntario

Ante los hallazgos, Stellantis decidió emitir un retiro voluntario de todos los Dodge Dart afectados. Aunque la empresa reconoció que existe un potencial riesgo de seguridad, aclaró que no se han reportado incidentes graves ni lesiones asociadas con la falla.

La compañía aseguró que los propietarios de vehículos incluidos en esta llamada a revisión serán notificados durante la primera semana de noviembre. Los concesionarios, por su parte, ya recibieron instrucciones sobre cómo proceder con la inspección y reparación de las unidades.

Para confirmar si un vehículo está afectado, los clientes podrán ingresar el número de identificación del vehículo (VIN) en el portal de servicio de Dodge o directamente en la base de datos de la NHTSA.

El 2016 Dodge Dart. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Los propietarios deben actuar con precaución

Stellantis ha pedido a los conductores de Dodge Dart que verifiquen cuanto antes si sus autos forman parte del retiro. Hasta el momento, no hay un costo para los propietarios: la reparación será gratuita en los concesionarios oficiales.

El reemplazo de los bujes del cable de la palanca de cambios es un procedimiento relativamente simple, pero esencial para evitar movimientos involuntarios del vehículo.

Los conductores que experimenten dificultad al colocar el auto en “P” o noten que el vehículo se mueve tras detenerlo deben contactar de inmediato con el servicio técnico. Aunque los casos reportados son limitados, Dodge insiste en que la prevención es clave para garantizar la seguridad.

La historia del Dodge Dart es un caso curioso en la industria automotriz: un modelo descontinuado que, casi una década después de su desaparición, sigue generando noticias. Nació como la apuesta de Dodge por competir en el segmento de los sedanes compactos, pero sus ventas nunca cumplieron las expectativas, lo que llevó a su cancelación en 2016.

Sin embargo, el hecho de que aún existan unidades nuevas en circulación y que la marca continúe emitiendo retiros demuestra que, de alguna forma, el Dart se resiste a desaparecer del todo.

