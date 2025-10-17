Greeicy se pronuncia tras la detención de su padre: “Siempre con la frente en alto”

En medio de una profunda tormenta mediática y familiar, la cantante colombiana Greeicy Rendón enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. La detención de su padre, Luis Alberto Rendón, generó conmoción no solo en Colombia, sino a nivel internacional. El motivo: su presunta implicación en un caso de tortura y secuestro ocurrido en mayo de 2023.

El incidente, que habría tenido lugar en una finca perteneciente a la artista y su pareja, el también cantante Mike Bahía, ubicada en Antioquia, vuelve a generar atención pública tras la reactivación del caso por parte de la Fiscalía General de Colombia.

Según los testimonios recogidos por las autoridades, las víctimas habrían sido retenidas y torturadas durante horas, tras ser señaladas como posibles responsables de un robo en la propiedad.

El padre de Greeicy están bajo arresto domiciliario

Luis Alberto Rendón, padre de la intérprete de ‘Quiero +’, permanece actualmente bajo arresto domiciliario y enfrenta cargos graves. La noticia no tardó en convertirse en titular, y horas después de que el caso saliera a la luz, Greeicy decidió romper el silencio.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, la cantante expresó su dolor y reafirmó su confianza en los valores que, asegura, le fueron inculcados por su familia desde la infancia.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí […] vienen de las personas con las que crecí”, escribió Greeicy, acompañando su mensaje con un video cargado de imágenes familiares. En el texto, resaltó la honestidad, el trabajo duro y la justicia como pilares fundamentales que aprendió en su hogar.

La artista pidió paciencia y espacio para que la verdad pueda salir a la luz, asegurando que el sufrimiento que atraviesa no la hará bajar la cabeza:

“Tiempo al tiempo, espacio a la verdad. Y aunque sufra el corazón… siempre con la frente en alto, porque la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa”, concluyó en su mensaje.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, Greeicy se mantiene firme en su postura de apoyo a su familia, pidiendo respeto y comprensión ante una situación que, sin duda, ha impactado profundamente su entorno personal y profesional.

