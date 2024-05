Greeicy y Mike Bahía anunciaron su separación musical

Greeicy y Mike Bahía se separarán, pero no en su relación de pareja sino en su relación sobre los escenarios. Dejaran de cantar juntos por un tiempo, aunque no especificaron cuánto tiempo sería.

Durante un concierto de Greeicy Rendón en Perú, como parte de la gira de la cantante colombiana, ella y Mike, su esposo, sorprendieron al público al anunciar que no cantarían juntos por un tiempo.

“Con esta nos despedimos por un tiempo y espero que volvamos a cantar en unos años juntos. Es real, no lo saben, pero nos estamos despidiendo de cantar juntos en los escenarios por un tiempo. Pero volveremos, lo prometo”, dijo Mike.

De inmediato, el video con las declaraciones del intérprete de “La depre” se viralizó entre los fanáticos de la pareja, quienes no tardaron en reaccionar al anuncio.

“Es muy triste saber que no los veremos juntos en los escenarios por un tiempo”, “Me dio un mini infarto cuando leí separación, luego se me pasó cuando decía musical”, “No puede ser y yo que aún no voy a un concierto de ellos”, eran algunos de los comentarios.

La decisión de no cantar juntos por un tiempo no está vinculada con una ruptura amorosa o problemas en su relación. Todo lo contrario, los cantantes quieren centrarse en sus carreras individuales y explorar otras facetas.

Actualmente, Greeicy está concentrada en su gira con la que visitará en los próximos meses países como España, Puerto Rico y Estados Unidos.

Por su parte, Mike Bahía se enfocará en trabajar en nueva música, colaboraciones y, quizá, un nuevo álbum.

