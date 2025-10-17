Market Wizard Thrift, una mano amiga para las personas que han dejado la cárcel

En medio de un pequeño centro comercial en la Imperial Highway, en Downey, nace una tienda de ropa de segunda mano que tiene como principal objetivo, ayudar a las personas que recientemente salieron de la cárcel.

Con el nombre de la tienda Market Wizard Thrift, la emprendedora Crystal Cantoran, de 27 años, ayuda a la gente a lucir bien y así puedan conseguir el trabajo deseado y poco a poco reincorporarse a la sociedad.

“La idea de ayudar a personas que han estado en la cárcel, especialmente de Downey y del sureste de Los Ángeles, comenzó hace muchos años”, explicó Cantoran. “Conocía a personas en mi propia familia que habían estado en la cárcel y que solo necesitaban que la comunidad brindara más acceso a este tipo de ayuda”.

Explica que el haber trabajado en Homeboy Industries, organización sin fines de lucro que ayuda con trabajo y entrenamiento a las personas que han caído en las pandillas, le ayudó a entender la gran necesidad que hay de apoyar a las personas que recién han dejado la cárcel.

“Los dos primeros años después de salir de prisión son los más difíciles”, indica Cantoran. “Las personas pueden recaer, pueden pasar muchas cosas si no hay recursos”.

Crystal Cantoran (negro) con amigos, quienes también venden ropa y postres en Market Wizard Thrift..

Desafortunadamente, subraya, la mayoría de los servicios de este tipo están localizados en el centro de Los Ángeles, es por eso que su enfoque está en el sureste de la ciudad, para ayudar a todas esas comunidades que enfrentan los retos de la reinserción a la sociedad y que no cuentan con muchos recursos.

“Yo creo en las segundas oportunidades”, enfatiza. “Cuando estuve en Homeboy, vi cómo las personas enfrentan grandes barreras y a un mundo que funciona de manera diferente a cuando fueron arrestados por primera vez”.

Apoyando a los negocios

Junto a sus amigos y familiares, su tienda también ha creado un espacio para apoyar a pequeños negocios y emprendedores, como su amigo Juan, dueño de The Cherubean Bakery.

“Cuando oyes hablar de tiendas de segunda mano, solo piensas en ir de compras o en lo que vas a encontrar, pero para las personas a las que ella quiere ayudar, la ropa les permite presentar una nueva versión de ellos mismos”, dijo Juan. “Es solo el comienzo de su nueva vida”.

Aunque cualquiera puede entrar a su tienda y comprar ropa vintage (con valor estético e histórico) y otros artículos, Cantoran tiene ropa separada sin costo para las personas más necesitadas.

Ropa de segunda mano que hara ver a las personas más profesionales.

Una de sus metas es hacer crecer su negocio, tener su propio local y poder ofrecer clínicas gratis de eliminación de antecedentes penales, ya que dice que una de las barreras más grandes para exprisioneros. También le gustaría ofrecer servicios de orientación profesional temprana.

“Me encantaría contratar a personas que hayan estado en prisión para ayudarles a desarrollar sus habilidades y que esto les sirva como punto de partida para iniciar su carrera profesional”, explicó. “Me interesa mucho crear avances económicos para personas como ellos y pequeños emprendedores”.

Por ahora, la joven se ha comunicado con organizaciones como Homeyboy Industries para ver cómo pueden trabajar juntos y ayudar más y mejor a sus comunidades.

“Siempre he tenido en mi corazón el deseo de ayudar a los demás”, dice Cantoran. “Cuando trabajé con personas encarceladas, empecé a darme cuenta de lo mal que lo pasan cuando salen”.

Hay ropa para todas las necesidades y bolsillos.

Vecinos la apoyan

A unos meses de haber abierto la tienda, ya varios vecinos le han agradecido por haber iniciado ese tipo de negocio en la zona. Tal fue el caso de una señora -que prefirió el anonimato-, quien recientemente le confió que posiblemente pronto su hijo ocuparía de la tienda.

“Me dijo que su hijo está en prisión, pero que pronto va a salir y que no sabía que esto existía tan cerca de casa”, comentó Cantoran. “Quiero que la gente encuentre alegría, especialmente aquellas personas que se han visto afectadas por la violencia”.

Inspiración en su abuelo

La tienda temporalmente está localizada en el local con un letrero que dice arriba Taxes. Es de su abuelo que trabajó desde la década de los 70 como preparador de impuestos, pero que ahora ella lo ha convertido en la tienda Market Wizard Thrift.

Cantoran espera seguir los pasos de su abuelo, quien ayudó a muchas personas de la comunidad y sueña con que su pequeño negocio de ropa, pero con un propósito más grande, que crezca en algo permanente.

Actualmente se están aceptando donaciones de ropa y zapatos para hombres y mujeres; además se invita a toda la comunidad a visitar la tienda. No importa que tan grande sea la necesidad, todos son bienvenidos.

Market Wizard Thrift

8726 Imperial Highway. Downey, CA 9024. Para informacion de cuando estan abierto sigalos en Instagram en @marketwizardthrift y para donaciones.