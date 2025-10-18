Estados Unidos dice que Hamás planea atacar a civiles en Gaza

El gobierno de Estados Unidos anunció el sábado que tiene “informes creíbles” de que el grupo islamista palestino Hamás planea un ataque inminente contra civiles en la Franja de Gaza, una acción que según Washington constituiría una “violación del cese el fuego”.

“Este ataque planificado en contra de civiles palestinos constituiría una grave y directa violación del acuerdo de cese el fuego y socavaría los significativos avances logrados a través de los esfuerzos de mediación”, declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

El gobierno estadounidense añadió que había informado a los países garantes del alto el fuego sobre esta inminente violación y alertó que “si Hamás continúa con este ataque”, tomará medidas para proteger a la población en Gaza y preservar la tregua firmada el pasado 9 de octubre.

“Si Hamás llegase a cometer ese ataque, se tomarán medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego”, dijo el Departamento de Estado.

Israel aceptó cesar los bombardeos en la Franja el jueves de la semana pasada, casi dos años después del inicio del conflicto tras los ataques en el país hebreo, que se saldaron con la muerte de 1.200 personas y 250 secuestrados, perpetrados por Hamás, organización considerada terrorista por Estados Unidos, la UE y otros países.

Hamás acusa a Israel de violar la tregua reiteradamente

El alto el fuego implicó la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás, así como el cese de las hostilidades, pese a lo que el gobierno de Hamás en Gaza acusó hoy a Israel de haber violado 47 veces la tregua.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la “línea amarilla”, pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella, aunque el Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

Más de 67,000 personas murieron durante los dos años de bombardeos israelíes en la Franja, un acto que organismos y expertos internacionales calificaron de genocidio.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguró que, hasta el pasado miércoles, 190,000 toneladas de ayuda estaban autorizadas por las autoridades israelíes y en trámites para entrar a Gaza.

Sin embargo, los gazatíes aún esperan la apertura del cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, al paso de personas, que según la prensa israelí está siendo retrasada por Israel como respuesta a la demora de Hamás en la entrega de los cadáveres de los rehenes que faltan.