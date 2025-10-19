Clima de hoy en Houston para este domingo 19 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este domingo 19 de octubre llegará con cielos totalmente despejados. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 07:26 h, mientras que el atardecer se podrá observar a las 18:47 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Pero también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.