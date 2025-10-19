Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de octubre de 2025

PISCIS

Ya no andes dudando tanto ni prestándole oídos a quien nomás viene a meterte cizaña. Este arranque de mes viene bien bendecido pa’ ti, ideal para ponerle forma y color a esos sueños que traes en el corazón. Pero aguas con andar contando tus planes a medio mundo, porque la envidia nunca descansa y hay quien nomás espera verte tropezar pa’ echarte la culpa. Aprende a disfrutar tu paz, tu soledad y esa estabilidad que tanto te ha costado conseguir. No es momento de quejarte, es momento de moverte, de cerrar ciclos y de perdonarte por lo que hiciste y por lo que dejaste de hacer.

Si esa persona sigue hablando de ti, ni te me achicopales, déjala que ladre, que mientras tú brillas, otros se ahogan en su propio veneno. Un chisme va a salir a la luz y te va a encabritar, pero mejor ríete, porque la verdad siempre se acomoda solita. Cuida tus palabras y tus límites, porque la confianza ciega te puede costar lágrimas. Aprende a cuidarte hasta de tu sombra, porque hay amistades que nomás se arriman cuando hay algo que sacar. Recuerda: no todo el que te sonríe te quiere, y no todo el que te abraza te aprecia. Este 19 de octubre se te va a presentar una oportunidad muy buena, pero solo si ya aprendiste a soltar lo que no era para ti.

ACUARIO

No todo lo que brilla se encuera por amor ni todo lo prohibido es sabroso. Este mes viene con revolcón incluido, literal y emocional. Vienen amores de una noche que te van a dejar más confundido que satisfecho, así que piénsale antes de encamarte con el vecino o con la ex, porque luego andas llorando con la misma cobija. Ponte las pilas, deja de quejarte tanto y busca soluciones reales a tus problemas, que la vida no te va a esperar a que te acomodes el ánimo. Cierra ciclos del pasado y quema esas cartas viejas que solo te atan al drama.

Tu carácter va a andar bien bravo, de esos días que ni tú te aguantas, así que cuidado con morder a quien te tiende la mano. No confundas a tus amigos con tus enemigos, aprende a distinguirlos, porque a veces te desquitas con quien no la debe ni la teme. En el dinero te vienen bendiciones, pero solo si aprendes a invertir con cabeza y no con coraje. Vas a conocer a alguien que te pondrá a pensar si el amor realmente vale la pena, y sí, mi ciela, sí vale, pero solo con quien no te reste. Aprende a abrazar tus demonios, a platicar con ellos y a invitarles un café, porque a veces los tuyos también te han cuidado. Este mes será clave para redescubrir quién eres y qué mereces.

CAPRICORNIO

Hijo de la paciencia y del aguante, pero también del coraje acumulado. Cuida esa lengua filosa que traes, porque con una palabra puedes levantar o destruir. Sé prudente, mijo, porque no sabes por qué tormentas han pasado los demás. Es hora de cerrar esos capítulos que te dejaron vacío y empezar a escribir una nueva historia donde tú seas el protagonista. No te hagas el mártir esperando que cambien por ti, porque eso no va a pasar; cambia tú, pero para ser más cabrón, más fuerte y más sabio.

Vas a tener días de reflexión profunda, de esos donde te preguntas qué hiciste mal… y la respuesta es nada, simplemente diste más de lo que te dieron. En el amor, prepárate, porque alguien nuevo podría aparecer con ganas de curarte el alma, pero primero cura tú tus heridas. Si te has vuelto la perra sin corazón que todos temen, es por las traiciones que te curtieron la piel. Y está bien, que sepan que ya no te doblas por cualquiera. Cuida tus emociones, no te desgastes por quien no te da ni las gracias. No creas todo lo que te cuentan, que hay gente que nomás habla para que no le pregunten. Este octubre te pone a prueba: o te haces más fuerte o te quedas llorando lo que ya no fue. Tú decides.

SAGITARIO

Si supieras lo que te espera, te pondrías el sombrero y las botas desde ahorita. Se vienen cambios bravos, de esos que sacuden hasta las raíces, pero también traen bendiciones escondidas. Tienes que agarrar el toro por los cuernos y dejarte de andar esperando señales del universo; el universo ya te habló, nomás que tú no lo escuchas. No andes aparentando lo que no eres, sé auténtico, aunque eso te deje con menos compañía pero más paz.

Eres fuerte como pocos, pero cuando te enamoras te vuelves el más tonto del cuento, así que cuidado con quién te roba el corazón. Cuida tu salud, porque el estrés y la mala alimentación te pueden pasar factura. Un familiar podría enfermarse, pero no te me agüites, todo saldrá bien. En lo económico vienen mejoras, incluso un cambio de residencia o de chamba que te va a levantar como gallo en feria. Viajes y nuevas personas llegan, una de ellas con una energía tan bonita que te va a hacer creer otra vez en el amor y en las segundas oportunidades.

Deja el miedo, quítate la flojera y ponte a trabajar por lo que sueñas, que la suerte no llega si no la invitas. Este 19 de octubre trae noticias que te van a dejar con sonrisa de oreja a oreja, nomás no le cuentes a nadie hasta que se te dé.

ARIES

Te me vas a andar prendiendo de más y no precisamente por pasión. Cuidadito con esas caricias falsas, porque si tu pareja anda fría no siempre es por el clima. Analiza bien lo que está pasando en tu relación antes de que los “te amo” se conviertan en “te aguanto”. No trates de cambiar tu forma de ser por nadie, ni aunque te lo juren por la virgencita, porque quien te quiera, te va a aceptar con tus virtudes y tus mañas.

La vida te está preparando algo grande, pero tienes que bajarle dos rayitas a tu genio, porque últimamente explotas por todo y terminas pidiendo perdón a quien ni la debía. No hagas caso a comentarios pendejos, mándalos directo a la fregada, que tú no naciste para darle gusto a nadie. Se vienen cambios emocionales, unos medios intensos, pero todos con enseñanza. Aprende a soltar lo que ya no vibra contigo, que a veces eso que tanto defiendes es justo lo que te tiene atorado.

Cuida la garganta, los pulmones y los berrinches, porque tu cuerpo te anda pidiendo un respiro. Medita un poquito y deja de pelear con fantasmas del pasado. Esta semana podría llegarte un chisme que te saque de tus casillas, pero recuerda: si hablan de ti, es porque algo estás haciendo bien. Tú sigue brillando, que los demás sigan mordiendo el polvo que dejas al pasar.

TAURO

Vienen cambios bien perros en tu estado de ánimo, de esos que en un rato eres amor y a la media hora estás que muerdes. Cuida esa parte, porque podrías lastimar a quien de verdad te quiere. No intentes cambiar lo que no tiene arreglo ni pretendas que la gente sea como tú quieres. A veces, lo mejor es dejar que cada quien se estrelle con su propia pared.

Si tienes pareja, cuida mucho la forma en que hablas y actúas, porque últimamente te me pones medio bipolar y eso desespera hasta al más santo. Pero ojo, también tienes ese lado encantador, sensual y cochambroso que enamora, y ahí radica tu poder. Si no tienes pareja, deja de andar buscando amor como si fuera oferta del súper; el amor llega cuando te dedicas a ti, no cuando andas rogando.

En el trabajo o los proyectos, aguas con los envidiosos que nomás están esperando a que bajes la guardia. No cuentes tus planes, que no todos los oídos merecen escucharlos. Se vienen días de mucho aprendizaje, pero también de decisiones importantes. Cuida tu dinero, tus amistades y tu tranquilidad, porque no todo lo que parece bendición lo es. Este 19 de octubre te pondrá una prueba que te hará decir: “¡Ah, caray, ahora entiendo por qué pasó aquello!”.

GÉMINIS

Géminis, tú no te enamoras: te encantas, te obsesionas y luego te hartas. Pero este octubre viene a enseñarte que no todo lo que empieza con fuego acaba con cenizas. Vienen nuevos amores, coqueteos intensos y una aventura que te hará sentir vivo, pero cuidado con enamorarte de quien solo te ve como pasatiempo. No te claves, mi ciela, que lo que empieza en la cama no siempre termina en el altar.

Persona de piel clara podría meterte en líos, chismes y pleitos innecesarios, así que mantén la boca cerrada y las orejas abiertas. En el trabajo, no te metas en rollos que no son tuyos; aprende a ver, callar y sonreír, que a veces el silencio vale más que mil mentadas. En el amor, deja de idealizar y empieza a ver realidades: si solo te busca cuando le conviene, no es amor, es conveniencia.

Vienen días de mucha actividad y energía, incluso un viaje a playa o lugar de descanso que te servirá para desconectarte del estrés y reencontrarte contigo. No pongas las manos al fuego por nadie, que últimamente la vida te anda recordando que el que mucho confía, mucho se quema. Este 19 de octubre será clave para cerrar un ciclo tóxico y abrir uno lleno de pasión, pero de la buena, de la que sana y no de la que quema.

CÁNCER

Siempre con el corazón en la mano y las lágrimas a punto de salir. Este fin de semana viene con reencuentros y sorpresas que te van a dejar el alma contenta. Personas del pasado podrían aparecer para pedir perdón o pedirte otra oportunidad, pero tú ya aprendiste que el que se va sin que lo corran, regresa sin que lo llamen.

Cuida tus emociones, porque últimamente andas muy de buenas y al siguiente minuto parece que traes el alma en guerra. No permitas que la gente se burle de ti o te haga sentir menos, porque tú tienes un brillo que muchos quisieran imitar. En el dinero andas medio jodidón, pero no te preocupes, que esa racha se acaba pronto y el universo te va a recompensar por tu paciencia.

Cuidado con amistades falsas que se acercan solo para sacar chisme o para ver qué pueden obtener. Aprende a decir “no” sin culpa y a poner límites sin miedo. No dejes tus sueños para después, retoma eso que te apasiona, porque podrías convertirlo en tu mejor proyecto. Amores nuevos se acercan, uno en especial con mucha conexión emocional y sexual (y no, no solo de cama se vive el amor). Este octubre te enseña a quererte más, a soltar lo que pesa y a disfrutar lo que llega.

