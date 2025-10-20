Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, lunes 20 de octubre de 2025
Conductores y peatones deben mantenerse atentos a las alertas de tránsito en Los Ángeles, ya que algunas calles presentan cierres parciales y demoras
Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este lunes 20 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.
Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.
Calles cerradas hoy en Los Ángeles
- SR-71: Cerrada al tráfico en la salida de la SR-71 Sur entre la autopista Chino Valley (Ruta 71) y Rio Rancho Rd.
- SR-71: Cerrada al tráfico en la salida de la SR-71 Sur entre la autopista Chino Valley (Ruta 71) y Riverside Dr.
- SR-71: Cerrada al tráfico en la entrada de la SR-71 Sur entre Mission Blvd y la autopista Chino Valley (Ruta 71).
- SR-71: Cerrada al tráfico en la entrada de la SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y la autopista Chino Valley (Ruta 71).
- SR-47: Cerrada al tráfico en la salida de la SR-47 Sur entre la autopista Ruta 47 y Harbor Blvd.
- SR-47: Cerrada al tráfico en la entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y la autopista Ruta 47.
- SR-39: Cerrada al tráfico en la SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y la autopista Angeles Crest (Ruta 2).
- SR-14: Cerrada al tráfico en la salida de la SR-14 Sur entre la autopista Antelope Valley (Ruta 14) y Avenue K.
- SR-14: Cerrada al tráfico en la salida de la SR-14 Sur entre la autopista Antelope Valley (Ruta 14) y Avenue M.
- SR-14: Cerrada al tráfico en la entrada de la SR-14 Este entre Avenue K y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).
- SR-14: Cerrada al tráfico en la entrada de la SR-14 Este entre Avenue M y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).
- SR-14: Cerrada al tráfico en la entrada de la SR-14 Norte entre Avenue J y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).
- SR-14: Cerrada al tráfico en la entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue K y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).
- SR-14: Cerrada al tráfico en la entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue M y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).
- I-710: Cerrada al tráfico en la salida de la I-710 Norte entre la autopista Long Beach (Ruta 710) y Anaheim St.
- I-710: Cerrada al tráfico en la salida de la I-710 Norte entre la autopista Long Beach (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1).
- I-710: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-710 Este entre Anaheim St y la autopista Long Beach (Ruta 710).
- I-710: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-710 Este entre Willow St y la autopista Long Beach (Ruta 710).
- I-710: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-710 Este/Oeste entre Anaheim St y la autopista Long Beach (Ruta 710).
- I-710: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-710 Norte entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y la autopista Long Beach (Ruta 710).
- I-710: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-710 Sur entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y la autopista Long Beach (Ruta 710).
- I-710: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-710 Oeste entre Anaheim St y la autopista Long Beach (Ruta 710).
- I-710: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-710 Oeste entre Willow St y la autopista Long Beach (Ruta 710).
- I-605: Cerrada al tráfico en la salida de la I-605 Norte entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Live Oak Ave.
- I-605: Cerrada al tráfico en la salida de la I-605 Norte entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Lower Azusa Rd / Los Angeles St.
- I-605: Cerrada al tráfico en la salida de la I-605 Norte entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Ramona Blvd.
- I-605: Cerrada al tráfico en la salida de la I-605 Sur entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Arrow Highway.
- I-605: Cerrada al tráfico en la salida de la I-605 Sur entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Lower Azusa Rd / Los Angeles St.
- I-605: Cerrada al tráfico en la salida de la I-605 Sur entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Ramona Blvd.
- I-605: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-605 Este entre Arrow Highway y la autopista San Gabriel River (Ruta 605).
- I-605: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-605 Norte entre Lower Azusa Rd / Los Angeles St y la autopista San Gabriel River (Ruta 605).
- I-605: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-605 Norte entre Ramona Blvd y la autopista San Gabriel River (Ruta 605).
- I-605: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-605 Sur entre Ramona Blvd y la autopista San Gabriel River (Ruta 605).
- I-605: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-605 Oeste entre Arrow Highway y la autopista San Gabriel River (Ruta 605).
- I-5: Cerrada al tráfico en el conector de la I-5 Sur entre la autopista Golden State (Ruta 5) y la autopista Glendale (Ruta 2).
- I-5: Cerrada al tráfico en la salida de la I-5 Norte entre la autopista Golden State (Ruta 5) y Lake Hughes Rd.
- I-5: Cerrada al tráfico en la salida de la I-5 Norte entre la autopista Golden State (Ruta 5) y Templin Highway.
- I-5: Cerrada al tráfico en la salida de la I-5 Sur entre la autopista Golden State (Ruta 5) y Lake Hughes Rd.
- I-5: Cerrada al tráfico en la salida de la I-5 Sur entre la autopista Golden State (Ruta 5) y Lyons Ave.
- I-5: Cerrada al tráfico en la salida de la I-5 Sur entre la autopista Golden State (Ruta 5) y Templin Highway.
- I-5: Cerrada al tráfico en la salida de la I-5 Sur entre la autopista Golden State (Ruta 5) y Truck Break Inspection.
- I-5: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-5 Este entre Lyons Ave y la autopista Golden State (Ruta 5).
- I-5: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-5 Norte entre Lake Hughes Rd y la autopista Golden State (Ruta 5).
- I-5: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-5 Norte entre Templin Highway y la autopista Golden State (Ruta 5).
- I-5: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-5 Sur entre Templin Highway y la autopista Golden State (Ruta 5).
- I-5: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-5 Oeste entre Lyons Ave y la autopista Golden State (Ruta 5).
- I-405: Cerrada al tráfico en la salida de la I-405 Norte entre la autopista San Diego (Ruta 405) y Getty Center Dr.
- I-210: Cerrada al tráfico en la salida de la I-210 Oeste entre la autopista Foothill (Ruta 210) y Marengo Ave.
- I-210: Cerrada al tráfico en la entrada de la I-210 Este entre Santa Anita Ave y la autopista Foothill (Ruta 210).
Recomendaciones para moverte por Los Ángeles
Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.