Conoce el caso de un enfermero que con su música ayuda a aliviar el dolor causado por cirugías y enfermedades

Rod Salaysay es un enfermero de la unidad de recuperación en la UC San Diego Health que utiliza la música para aliviar el dolor de sus pacientes. Además de administrar medicamentos, ofrece sus talentos musicales con el objetivo de reducir la ansiedad y el dolor postoperatorio.

Salaysay, apoyado en un termómetro, un estetoscopio y a veces su guitarra y su ukelele, interpreta canciones de diversos géneros que resultan efectivas en la mejora de los signos vitales de los pacientes, así como en su bienestar emocional, reseña Associated Press (AP).

Su repertorio abarca desde canciones populares en inglés y español hasta Minueto en sol mayor y clásicos del cine como “Somewhere Over the Rainbow”, agregan.

Esta práctica forma parte de una creciente tendencia en hospitales para incorporar la música como herramienta terapéutica.

Más que un enfermero

Cuenta AP que los pacientes suelen sonreír o asentir. Salaysay incluso observa cambios en sus constantes vitales, como una frecuencia cardíaca y presión arterial más bajas, y algunos pueden solicitar menos analgésicos.

“En un hospital suele haber un ciclo de preocupación, dolor y ansiedad”, dijo, “pero la música puede ayudar a romper ese ciclo”.

Es verdad que Salaysay es un hombre orquesta, pero que no está solo en su propósito. En las últimas dos décadas, las presentaciones en vivo y la música grabada han inundado hospitales y consultorios médicos a medida que avanza la investigación sobre cómo las canciones pueden ayudar a aliviar el dolor.

Investigaciones sobre la música y el dolor

La ciencia detrás de la analgesia inducida por la música está cobrando cada vez más atención. Estudios recientes demuestran que escuchar música puede disminuir la percepción del dolor y mejorar la tolerancia en los pacientes.

Investigadores han encontrado que el dolor no solo es una sensación física, sino también una experiencia emocional y psicológica. La música puede actuar como un distractor que cambia la manera en que el cerebro interpreta el dolor.

Aunque el poder curativo de la música puede parecer intuitivo, dadas sus profundas raíces en la cultura humana, la ciencia estudia si la música puede aliviar el dolor agudo y crónico (técnicamente llamada analgesia inducida por la música) y cómo lo hace.

Varios estudios recientes, incluidos los publicados en las revistas Pain y Scientific Reports, sugieren que escuchar música puede reducir la percepción del dolor o mejorar la capacidad de una persona para tolerarlo.

Géneros musicales y escucha activa

La investigación sugiere que no hay un único género musical que sea el más efectivo para aliviar el dolor. Sin embargo, permitir que los pacientes elijan su música preferida parece ser un factor clave en el proceso de alivio.

Permitir que los pacientes escojan su música les otorga un sentido de control sobre su tratamiento, lo cual es crucial en su experiencia de dolor crónico.

Estudios científicos parten de que dos personas con la misma afección o lesión pueden sentir niveles muy distintos de dolor agudo o crónico, o que la misma persona puede experimentar el dolor de forma distinta de un día para otro. “El dolor es interpretado y traducido por el cerebro”, que puede aumentar o disminuir la señal, dijo el Dr. Gilbert Chandler, especialista en dolor espinal crónico en la Clínica Ortopédica de Tallahassee.

Los investigadores saben que la música puede desviar la atención del dolor, actuar de distractor, disminuyendo la sensación. Incluso, estudios particulares también sugieren que escuchar la música preferida ayuda a mitigar el dolor más que escuchar podcasts.

Evidencias de su potencial

Las evidencias apuntan a que la música tiene el potencial de ser una intervención efectiva y sin efectos secundarios en el manejo del dolor. La práctica de incorporar la música en el ámbito médico podría ser una nueva frontera en la atención a los pacientes.

También te puede interesar: