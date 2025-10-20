Gobierno de Trump despide a dos fiscales que se opusieron a los cargos contra Letitia James       

La administración Trump despidió a dos fiscales federales en el Distrito Este de Virginia que expresaron su oposición al caso penal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, según reportó CBS News una fuente de alto rango del Departamento de Justicia familiarizada con el asunto.

Elizabeth Yusi, fiscal federal con amplia experiencia en el Distrito Este de Virginia, fue despedida el viernes por la noche, según varias personas familiarizadas con el asunto, tras informar a sus colegas que no encontró causa probable para acusar a James. Su adjunta, Kristin G. Bird, también fue despedida.

Yusi se había resistido a las reiteradas peticiones de Trump de presentar cargos contra James, quien ha dirigido múltiples investigaciones civiles y penales sobre Trump y su imperio empresarial. Su despido se produjo a pesar de las advertencias internas de que el caso carecía de fundamento legal.

Días atrás, la primera fiscal federal adjunta, Maggie Cleary, dejó su puesto apenas unas semanas después de asumir el cargo. Dirigió brevemente el Distrito Este de Virginia el mes pasado, poco después de la salida de Erik Siebert.

Cleary había informado al personal que ella era la reemplazante de Siebert, pero días después, Lindsey Halligan, exasesora de la Casa Blanca y abogada personal de Trump, prestó juramento como fiscal federal interina.

Según analistas, es probable que los despidos de Yusi y Bird provoquen más agitación en una oficina que ya ha visto la salida de varios altos funcionarios que dijeron a sus colegas que creen que sus destituciones fueron motivadas únicamente por motivos políticos.

Así, Halligan, exabogada personal de Trump sin experiencia en la fiscalía, logró una acusación formal contra James por fraude hipotecario. El caso alega que tergiversó una propiedad en Norfolk, Virginia, como residencia secundaria para obtener condiciones crediticias favorables. James ha calificado la acusación de operación política.

