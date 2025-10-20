Hispano enfrenta cargos en Houston por golpear y secuestrar a su pareja bajo amenaza de muerte

Un hombre identificado como Paul Anthony Rodríguez enfrenta múltiples cargos criminales en el condado Harris, Texas, tras presuntamente agredir a su pareja y mantenerla cautiva durante horas bajo amenazas de muerte.

De acuerdo con documentos judiciales, el incidente ocurrió el 11 de septiembre, cuando Rodríguez, quien vivía con la víctima desde hace tres años, llegó a la vivienda, se quitó un grillete electrónico relacionado con otro caso judicial, consumió alcohol y golpeó brutalmente a su pareja.

Intentó dispararle, pero el arma se trabó

El informe policial señala que Rodríguez arrastró a la mujer por el cabello, sacó un arma de fuego y trató de dispararle, aunque el arma se trancó en el intento. Posteriormente, la encerró en un dormitorio durante aproximadamente dos horas, impidiéndole escapar o pedir ayuda.

La fiscalía del condado Harris presentó cargos por asalto agravado a un familiar, secuestro agravado y posesión ilegal de arma de fuego por parte de un delincuente convicto. Durante la audiencia preliminar, el tribunal le prohibió acercarse o establecer contacto con la víctima.

La obligó a conducir bajo amenaza de muerte

El caso se tornó aún más alarmante cuando las autoridades revelaron que Rodríguez obligó a la mujer a conducir hasta un restaurante de comida rápida en el norte de Houston, mientras la apuntaba con el arma y la amenazaba con matarla si intentaba pedir ayuda.

Vecinos del sector expresaron su indignación y temor tras conocerse los hechos.

“Hay hombres así porque la justicia no les da el castigo que merecen”, dijo María Castillo, residente de la zona.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, Rodríguez posee antecedentes penales por asalto a un servidor público, allanamiento de morada y conducir bajo los efectos del alcohol, entre otros delitos.

Expertos en violencia doméstica advierten que casos como este suelen escalar con el tiempo.

“Empieza con pequeñas cosas, faltas de respeto, y va creciendo hasta llegar a la agresión física”, explicó Martha Rodríguez, especialista del programa Resolve del Tejano Center.

Las autoridades recuerdan que las víctimas de violencia doméstica pueden buscar ayuda a través de organizaciones como el Tejano Center, disponible al 713-640-3762.

