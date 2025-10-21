Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, martes 21 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este martes 21 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

SR-71: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-71 Sur entre la autopista Chino Valley (Ruta 71) y la autopista Pomona (Ruta 60).

SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Norte entre la autopista Chino Valley (Ruta 71) y Rio Rancho Rd.

SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Sur entre la autopista Chino Valley (Ruta 71) y Rio Rancho Rd.

SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-71 Sur entre la autopista Chino Valley (Ruta 71) y Riverside Dr.

SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Norte entre Garey Ave y la autopista Chino Valley (Ruta 71).

SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Norte entre Rio Rancho Rd y la autopista Chino Valley (Ruta 71).

SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Mission Blvd y la autopista Chino Valley (Ruta 71).

SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y la autopista Chino Valley (Ruta 71).

SR-60: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-60 Oeste entre la autopista Pomona (Ruta 60) y la autopista Corona (Ruta 71).

SR-47: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre la autopista Ruta 47 y Harbor Blvd.

SR-47: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y la autopista Ruta 47.

SR-39: Cerrado al tráfico en la SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y la autopista Angeles Crest (Ruta 2).

SR-2: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-2 Norte entre la autopista Glendale (Ruta 2) y la autopista Foothill (Ruta 210).

SR-2: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-2 Norte entre la autopista Glendale (Ruta 2) y la autopista Golden State (Ruta 5).

SR-2: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-2 Sur entre San Fernando Rd y la autopista Glendale (Ruta 2).

SR-14: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-14 Sur entre la autopista Antelope Valley (Ruta 14) y la autopista Golden State (Ruta 5).

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre la autopista Antelope Valley (Ruta 14) y Avenue K.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre la autopista Antelope Valley (Ruta 14) y Avenue M.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre la autopista Antelope Valley (Ruta 14) y Tenth Street West.

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue H y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue K y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue M y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue N y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Norte entre Avenue J y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Sur entre Rancho Vista Blvd y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue M y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).

SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue N y la autopista Antelope Valley (Ruta 14).

SR-14: Cerrado al tráfico en la SR-14 Norte entre Avenue H y Avenue F.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre la autopista Long Beach (Ruta 710) y Anaheim St.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre la autopista Long Beach (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1).

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Sur entre la autopista Long Beach (Ruta 710) y Washington Blvd.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Sur entre Ocean Blvd (Ruta 710) y Imperial Highway.

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Anaheim St y la autopista Long Beach (Ruta 710).

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Willow St y la autopista Long Beach (Ruta 710).

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este/Oeste entre Anaheim St y la autopista Long Beach (Ruta 710).

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y la autopista Long Beach (Ruta 710).

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Sur entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y la autopista Long Beach (Ruta 710).

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Anaheim St y la autopista Long Beach (Ruta 710).

I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Willow St y la autopista Long Beach (Ruta 710).

I-605: Cerrado al tráfico en el conector de la I-605 Sur entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y la autopista San Diego (Ruta 405).

I-605: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-605 Norte entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Beverly Blvd.

I-605: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-605 Norte entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Live Oak Ave.

I-605: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-605 Norte entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Lower Azusa Rd / Los Angeles St.

I-605: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-605 Norte entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Ramona Blvd.

I-605: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-605 Sur entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Arrow Highway.

I-605: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-605 Sur entre la autopista San Gabriel River (Ruta 605) y Lower Azusa Rd / Los Angeles St.

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.