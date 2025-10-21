Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Si tienes pareja, vienen días de celos y discusiones que podrían llevar a una separación temporal, pero necesaria para que ambos se valoren. No te me me pongas de tapete ni te dejes manipular; el amor no debe doler ni quitarte la paz. Vas a encontrar cosas que dabas por perdidas, incluso emociones que pensabas que ya no ibas a sentir. Te llegan noticias de familiares lejanos que te harán reflexionar sobre cómo pasa el tiempo. No andes de lengua suelta con tus amistades, porque esa boquita bendita podría meterte en chismes que ni te corresponden; no todo lo que piensas se dice, que luego la lengua es más peligrosa que el mismo veneno.
Cree en ti y en tu capacidad de lograr lo que te propongas, no dejes que personas del pasado regresen a aprovecharse de tu nobleza, porque te la harán una y otra vez hasta que aprendas a decir “ya basta”. Cuidado con enfermedades respiratorias, estarán al tiro y te podrían dejar tirado varios días si no te cuidas. Vienen cambios importantes que te obligarán a modificar tus planes, pero no cambies tu esencia por complacer a nadie. Quien te quiera, que te quiera como eres, no por lo que aparentas. Cuida tu estómago, anda muy sensible, evita las harinas y los corajes que solo te inflan más.
Recuerda: nadie debe pasar la línea del respeto hacia ti. Si te haces respetar, los demás te seguirán el ejemplo. Tu buen corazón será clave para abrir puertas que creías cerradas. En próximos días recibirás una noticia que te devolverá la fe en ti y en la vida. Aprende a soltar a quien ya se fue, y a valorar a quien se queda. Nadie es indispensable, mi cielo, y todos somos reemplazables, así que brilla, pero no te apagues por nadie.
VIRGO
Prepárate, porque los chismes andan sueltos y tú serás el tema principal. Hay gente que nomás no soporta verte bien y anda de hocicona queriendo arruinarte la paz. No caigas en provocaciones. En el amor, podrían aparecer amores fugaces o relaciones que nomás sirven para revolverte la cabeza y dejarte pensando si vale la pena tanto drama. Cuida tus actitudes, sobre todo con tu familia, porque podrías decir algo sin pensarlo y lastimar a quien te quiere de verdad.
La vida cobrará sus facturas y pondrá a cada quien en su lugar, tú no muevas un dedo, que el karma tiene mejor puntería que tú. No esperes lo que no va a llegar, ni en dinero ni en amor; quien no te valora, que se vaya con viento fresco. Ten cuidado con robos o pérdidas materiales, anda muy movida la energía y podrías extraviar algo importante. Ojo con los papeles y documentos, revísalos bien, no firmes nada sin leer.
Una amistad se embaraza y te deja con la boca abierta. Y tú, deja de buscar respuestas en el pasado, que ya lo vivido no se puede borrar, pero sí aprender. Recibirás un mensaje de una persona que nomás te desestabiliza, así que no le contestes o volverás a caer en el mismo hoyo. Deja que el karma haga su trabajo, tú ni te ensucies las manos. Vienen amores nuevos, con ilusiones frescas, pero si repites tus errores, te volverán a romper el alma. Aprende, Virgo, que quien no te da paz no te merece ni el saludo.
LIBRA
El trabajo te absorberá más de lo normal, pero eso no será malo, te ayudará a poner distancia de gente que nomás te roba energía. Estás en un proceso de limpieza emocional y también social, donde comenzarás a quitar de tu camino a quienes no suman ni aportan. Vienen días de reflexión y de reencuentro con tu pareja o contigo mismo. Si tienes pareja, vivirás momentos intensos, de esos que te hacen suspirar, pero también pensar si estás en el lugar correcto.
En cuestiones de dinero, te llegarán buenas noticias, quizá un pago que dabas por perdido o un ingreso inesperado. Cree en ti, Libra, tienes el don de hacer que las cosas fluyan cuando crees en tu poder. No dejes que nadie te baje la autoestima ni te haga sentir menos. Busca gente que te inspire, no que te apague. Cuidado con un cambio laboral inesperado, podrías arrepentirte si actúas sin pensar.
Se aproxima una fiesta o evento y podrías no ser invitado; no te me agüites, no fuiste porque tu energía ya no encaja ahí. Si te gusta alguien, ve despacio; los romances express se apagan rápido. Y si ya tienes pareja, demuestra más lo que sientes, no esperes que adivine. Cuídalo, porque si no le das atención, alguien más se la puede ofrecer. Eres especialista en picar el buche nomás por gusto, así que bájale dos rayitas al drama. Evita a quien te causa estrés y busca tu paz, que eso vale más que cualquier amor de novela.
ESCORPIÓN
Vienen días de introspección, de mirarte al espejo y decidir qué cosas ya no caben en tu vida. Se te viene la claridad, y con ella, la necesidad de cerrar ciclos que traías arrastrando. Cuidado con amores del pasado que quieren regresar como si nada; ya no estás para revivir historias viejas ni repetir errores. Aléjate de relaciones prohibidas o de aventuras que solo te darán placer momentáneo, pero problemas eternos.
Hay cambios fuertes en el amor; se visualiza la llegada de una persona de piel clara que te moverá el tapete. Pero también podría aparecer un amor prohibido que te hará perder la cabeza. Tú sabrás si te lanzas o no, pero recuerda: quien juega con fuego acaba quemado. No pongas en riesgo lo que amas por un rato de emoción. Tu instinto nunca falla, así que si sientes que alguien te miente, hazle caso a tu sexto sentido.
Una amistad saldrá del clóset y eso te dejará sorprendido, pero te dará una gran lección sobre la autenticidad. Dos noticias te van a sacudir: una familiar y otra laboral. Ambas te harán replantearte decisiones importantes. No te precipites, Escorpión, actúa con calma y madurez. Y recuerda: si te conformas con migajas, luego no te quejes de andar hambriento. Tú naciste para tenerlo todo, no para vivir de sobras. Aprende a decir “no” sin culpa, y verás cómo tu vida empieza a tener el orden que tanto has buscado.
ARIES
Cuídate de una persona de piel blanca que te puede meter en un problemón familiar o ponerte en el ojo del huracán. No andes de bocón contando tus planes, porque hay quien te sonríe de frente y te clava el puñal por la espalda. Podrías darte un gustito e irte de shopping o empezar una etapa de renovación, donde no solo tu clóset cambia, sino también tu actitud y tu cuerpo, que por cierto, se verá mejor que nunca si te cuidas.
Deja ya de vivir del pasado, que ese cuento ya lo leíste mil veces y siempre termina igual. Tienes un presente precioso y un futuro esperándote con los brazos abiertos, pero tú sigues mirando para atrás como si ahí hubiera algo nuevo. Mientras sigas soñando con lo que fue, se te escapa lo que puede ser. Ten cuidado con lo que pides, porque el universo tiene un humorcito curioso: a veces te lo concede nomás para que aprendas lo que no necesitabas.
Esta semana hay probabilidades de una buena borrachera o reunión donde saldrán chismes más fuertes que el tequila. No digas nada, guarda esa información, porque después la podrás usar para callar bocas. Si estás soltero o soltera, disfrútalo, que estar solo no es tragedia, es privilegio; mejor así que compartiendo tu paz con un o una mensa que no vale la pena. Si ya tienes pareja, evita los celos y las discusiones tontas, que a veces tú solito te inventas novelas de Televisa.
Aprende a soltar y deja que la vida fluya. Si alguien se quiere ir, ábrele la puerta y que se vaya con todo y su drama. Recuerda, Aries: mejor solo que mal acompañado, y si vas a caer, que sea en tus propios brazos, no en los de alguien que solo te quita energía.
TAURO
Vienen días muy buenos en los que aprenderás a soltar toda esa carga emocional que te tiene medio amarrado al pasado. Ya basta de aguantar a quien nomás te complica la existencia. Manda a la ñonga a quien te roba la paz y deja que cada quien cargue su cruz; tú ya cargaste con muchas ajenas. No pongas las manos al fuego por gente que no vale ni para soplar una velita.
Cree en las oportunidades que te da la vida, pero deja la flojera y el miedo, que con eso no se llega ni a la esquina. Estás en un punto donde todo puede cambiar, pero depende de ti moverte del lugar donde estás parado. Deja de sentir culpa por lo que no fue tu error, y aprende a perdonarte por lo que sí hiciste. Te encanta martirizarte, pero ya es hora de soltar el látigo y darte chance de ser feliz.
Cuida las cuestiones de compra y venta, no firmes ni te aventures a invertir sin estar seguro, porque podrías perder más de lo que ganas. Se ve una buena entrada de dinero, pero también la posibilidad de gastarlo en puras tonterías, así que contrólate. Aprende a ahorrar, porque lo que llega rápido se va más rápido.
Confía en Dios, que aunque a veces parezca que se tarda, siempre llega a tiempo. Se avecinan días de mucha reflexión, donde entenderás que soltar no es perder, es abrir espacio para lo nuevo. Aleja a las personas que nomás te usan como pañuelo emocional, y rodéate de quien te haga reír y no llorar. Tauro, a veces hay que cerrar la puerta, no porque odies, sino porque te quieres más.
GÉMINIS
Tu ingenuidad se ha ido desvaneciendo, pero para eso tuviste que caerte bien duro varias veces. Y aunque duela, esas caídas te hicieron más fuerte y menos ingenuo. Ya no te martirices ni te castigues por confiar en quien no debía. Si te engañaron, que les quede el karma; tú ya aprendiste la lección. Deja de joderte la existencia por lo que no puedes cambiar.
Viene un amor que te dejará marcado, pero también grandes aprendizajes. No vivas para complacer a nadie, hazlo por ti y para ti. Vive la vida sin tanto miedo, que lo peor que puede pasar es que te salga bien. Si esa persona del pasado regresa queriendo arreglar lo que rompió, no cierres la puerta tan rápido, pero tampoco la dejes abierta de par en par; primero asegúrate de que haya cambiado y que tú también ya sanaste.
Se avecinan chismes en tu contra, y lo peor es que vendrán de alguien que considerabas cercano. No te desgastes aclarando nada, el tiempo acomoda las cosas y deja ver quién es quién. Vive el presente, que el mañana no existe todavía. Y si alguien te lanza indirectas, respóndeles con una sonrisa que duela más que un golpe.
Nadie ha dicho que la vida es fácil, pero tú naciste con lengua afilada y corazón grande, úsalo para defenderte sin perder la paz. No te quejes tanto por tonterías, que a veces haces un drama de lo que tiene solución. Aprende a soltar y a disfrutar lo que sí tienes, que ya bastante te costó conseguirlo. Y recuerda, Géminis: si alguien te busca solo cuando necesita algo, dale gusto… pero mándalo por un tubo.
CÁNCER
Siempre tan fuerte y queriendo lo mejor para los tuyos, aunque a veces te olvides de ti mismo. Te vale la opinión de los demás, pero los comentarios de tus seres queridos te calan hasta los huesos. Aprende a decir que no sin sentir culpa, que poner límites también es una forma de quererte. No dejes que nadie te haga sentir menos, tú sabes lo que vales y lo que puedes lograr.
No descuides tu cuerpo, que últimamente lo traes abandonado y la flojera te está ganando. Recuerda que es más fácil subir que bajar, y no hablo de peso nomás, sino de autoestima también. Cuídate de caídas o golpes, que podrías andar medio torpe estos días. Y en el amor, aguas con personas de los signos Géminis y Cáncer, porque podrías terminar metido en líos de telenovela.
Ponte las pilas, que oportunidades laborales muy buenas se asoman, pero hay que actuar con cabeza fría y no dejarte llevar por el impulso. Habrá cambios de ánimo muy marcados, y eso te ayudará a descubrir quién está contigo por cariño y quién por conveniencia.
Nada es gratis en la vida, Cáncer, pero tú tienes la fortaleza para lograr todo lo que te propongas. Vienen noticias familiares que te alegrarán el alma, y también la revelación de un embarazo que te dejará con la boca abierta. Cuidado con una persona de piel clara que podría querer manipularte o meterte en chismes. Mantén tu energía limpia, y si algo te huele mal, aléjate sin pensarlo. La paz no se negocia, se protege.
PISCIS
El día que aprendas a verte con los ojos del amor y dejes de voltear por quien solo te roba la paz, ese día vas a conocer la verdadera felicidad. Deja de mendigar cariño y atención, que lo que se ruega nunca vale la pena. Ya estuvo bueno de andar queriendo arreglar vidas ajenas mientras la tuya pide auxilio. A quien no te suma, mándalo derechito a la tiznada.
Los amores del pasado rondan como moscas en fiesta, pero ninguno trae buenas intenciones. Cierra esos ciclos de una vez y no te compliques más la vida reviviendo lo que ya no tiene remedio. Si sigues mirando para atrás, vas a tropezar con el presente. Tu pasado será tu maestro, no tu cárcel. El karma, mi amor, nunca falla, y quien te la hizo, la pagará con creces, así que tú tranquila, que el universo no deja cuentas sin cobrar.
Vienen días de oportunidades, tanto en lo laboral como en lo sentimental, pero tendrás que ser muy inteligente para no dejarte manipular por personas envidiosas. Cuídate de los resfriados y enfermedades respiratorias, que andarás algo vulnerable. No permitas que nadie se meta en tus decisiones; ten la primera y la última palabra, porque si algo sabes, es lo que te conviene.
Cuidado con lo que comes, podrías subir unos kilitos de más, y luego te andas quejando de que la ropa te aprieta. Aprende a disfrutar sin excesos. No busques el amor, deja que llegue cuando tenga que llegar, porque si lo fuerzas, lo espantas. Piscis, tú mereces un amor que te cuide, no que te desgaste, y una vida donde no tengas que pedir permiso para ser feliz.
ACUARIO
La vida te ha puesto pruebas bien perras, y aunque a veces crees que el universo te trae de bajada, la verdad es que te está haciendo más fuerte. Sí, ha sido injusta, pero no solo contigo, mi cielo; así que deja de sentirte la víctima y ponte a brillar, que tu luz no depende de nadie más.
Cuidado con caídas o accidentes, porque podrías andar distraído y terminar con un buen susto. Vienen días de renovación total: vas a soltar, limpiar, y sanar lo que te tenía atorado. Ya no cargues con culpas que no son tuyas, ni con personas que se alimentan de tu buena voluntad. El pasado ya no pinta en tu presente, así que déjalo ir.
La vida por fin te empieza a compensar por todo lo que te quitó. Pero ojo, no repitas los mismos errores, o volverás al mismo punto. Habrá discusiones familiares, mejor mantente al margen, porque a veces hablas sin saber y terminas en medio del pleito. Grandes cambios llegan a tu vida, incluyendo la solución de un problema que te traía sin dormir.
Una amistad regresa pidiendo disculpas, y tú decidirás si le das otra oportunidad o no. Pero no te me ablandes tanto, Acuario, que no todos merecen regresar a tu vida. Cárgate un limón verde en la bolsa o en el coche, no por superstición, sino para cortar malas vibras. Recuerda: no todos te quieren ver bien, pero eso no importa, porque tú naciste para destacar.
CAPRICORNIO
Hay días en que quisieras desaparecer del mapa, pero no lo hagas, mi vida. Lo que hoy te pesa, mañana te fortalecerá. No pienses de manera tan negativa, ni te dejes hundir por tus pensamientos, que a veces tú solo te haces bolas en la cabeza. Recuerda que hay gente que te ama y que le dolería perderte, así que bájale a la dramatización.
Cuida tus finanzas, que podrían venir cambios de última hora en los dineros y eso te podría tambalear. No gastes en cosas innecesarias y mejor guarda para emergencias. También podrías sentir nostalgia o tristeza por alguien que ya no está contigo, pero no te estanques ahí. Llora, limpia tu alma, y sigue caminando.
En el amor, abre el corazón, pero no de más. Aprende a mostrar tus sentimientos sin miedo, pero sin rogar. Si alguien no quiere estar, que se vaya con su sombra. No te pases de gacho ni quieras imponer tu punto de vista a los demás, que la gente no siempre tiene que pensar como tú.
Un ciclo termina para una amistad cercana, y eso te pondrá reflexivo. También podrías recibir una oportunidad laboral o de negocio que te sacará de la rutina. Te conviene decir que sí, pero sin arriesgar de más. Hay cambios favorables en tu economía, y hasta la posibilidad de un viajecito que te va a sentar de maravilla.
Capricornio, deja de cargar con culpas viejas. Aprende a vivir más ligero y a disfrutar tus logros. Eres fuerte, pero también humano, y a veces necesitas detenerte para respirar.
SAGITARIO
Tu carácter es más bravo que el chile de la abuela, y por eso la gente a veces se te aleja. Pero también es lo que te salva, porque gracias a tu temperamento no cualquiera se te sube a la cabeza. No te culpes por ser como eres, pero aprende a medir tus palabras, que a veces hieres sin querer.
Cuidado con golpes, caídas o accidentes tontos. Una noticia por parte de una amistad te moverá el piso, y no será algo agradable, pero te dejará una gran lección sobre a quién contarle tus cosas. Este fin de mes viene cargado de altibajos, pero también de oportunidades que podrían abrirte puertas grandes. No te me atontes ni dejes que la flojera te robe el momento.
Andarás pensativo por alguien que hoy te busca y mañana te ignora. Si ves que no te da tu lugar, mejor corta por lo sano; no estás para mendigar atención. Tu ingenuidad y tu corazoncito noble te han metido en más de un problema, así que aprende a ser menos confiado. No todos te quieren bien, aunque te sonrían bonito.
Es momento de sacudirte la rutina y de ponerte perrísimo con tus metas. Tienes la fuerza para lograr lo que te propongas, pero necesitas disciplina. Cuida mucho tu corazón, porque podrías estar entregándolo a quien solo te usa cuando le conviene. Ya no te dejes manipular ni sentir culpable por decir que no.
Sagitario, el que te quiere, te acepta con todo y tus locuras. Y el que no, que agarre su camino. A veces hay que cerrar puertas, no por orgullo, sino porque ya no hay nada del otro lado.