Joven colombiana relata cómo “se cayó” su proceso de Green Card: decidió volver a su país

“A veces rendirse no es fracasar”, esa fue una de las expresiones que utilizó una joven colombiana que, a través de TikTok, contó por qué decidió volver a su país luego de dos años viviendo en Massachusetts. Maureen, como se identifica en la red social, contaba con una visa J-1.

En su testimonio explicó que estaba en proceso para obtener la Green Card, pero este “se cayó” cuando creía que todo estaba encaminado.

“Fui au pair en Massachusetts por dos años y a los seis meses de llegar inicié un proceso de residencia permanente”, dijo Maureen.

La colombiana renunció a su visa J-1 para volver a su país

En el video detalló que su historia comenzó en 2023, cuando viajó a Estados Unidos con una visa J-1, destinada a extranjeros que participan en programas de intercambio cultural o educativo. En su caso, llegó como au pair, trabajando como niñera mientras estudiaba.

“Con ese plan en mente comencé a soñar la vida que quería construir allá y trabajé por cada meta que quería lograr”, expresó. Durante su estancia, inició los trámites para obtener la Green Card, mientras gestionaba el cambio a estatus de estudiante para mantenerse legalmente en el país.

Sin embargo, cuando parecía que todo marchaba según lo planeado, las cosas dieron un giro inesperado. “Justo un día antes de terminar el programa, ese proceso se cayó”, recordó.

Aunque su visa de estudiante fue aprobada, Maureen sufrió un golpe emocional fue profundo. “Mi salud física y mental ya no pueden sostener un sueño que no se sentía mío”, confesó en el video.

Su regreso a Colombia y un nuevo trabajo

Elogiando la valentía y el poder de decisión que tomó en ese momento, la joven decidió regresar a Colombia, algo que ahora aprecia más que nunca. “En menos de dos meses me recuperé física y mentalmente”, aseguró.

Poco después, dice, su vida tomó un nuevo rumbo: “Conseguí trabajo en mi profesión y además me gané una beca para continuar mis estudios de especialización”.

De allí la frase más reflexiva de su testimonio, “rendirse no es fracasar”. Aunque le negaron la residencia permanente en Estados Unidos, pudo sobreponerse y conseguir una vida más estable en su propio país.

