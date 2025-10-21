Joven de 17 años muere alcanzado por un rayo mientras cazaba en Louisiana

Un adolescente de 17 años, identificado como Colton Gauge Honeycutt, murió el fin de semana presuntamente tras ser alcanzado por un rayo mientras cazaba ciervos en una zona rural de Bernice, Louisiana, informaron las autoridades locales.

El sheriff del condado de Union Parish, Dusty Gates, explicó que Honeycutt salió solo a cazar el sábado, pero nunca regresó a casa. Sus familiares, preocupados por su ausencia, salieron a buscarlo y notificaron a las autoridades cuando no lograron encontrarlo.

Fue hallado en un puesto elevado de caza

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, equipos de emergencia del Departamento de Bomberos de Bernice y del Servicio Médico de Emergencia de Pafford acudieron al lugar alrededor de las 8:30 p. m., hora local.

Los rescatistas localizaron al joven en un puesto elevado para ciervos, dentro de un área boscosa remota.

“Los investigadores creen que Honeycutt murió al ser alcanzado por un rayo cuando las tormentas eléctricas atravesaban la zona, justo antes del atardecer del sábado”, indicó la oficina en un comunicado.

La oficina forense de Union Parish declaró al adolescente muerto en la escena.

“Es la primera vez que veo algo así”

El sheriff Gates relató a ABC News que, en sus cinco décadas de servicio, nunca había presenciado un caso semejante.

“He estado haciendo esto durante 50 años; es la primera vez que veo algo así”, dijo.

Las autoridades esperan el informe oficial de la autopsia para confirmar la causa exacta del fallecimiento.

El Servicio Meteorológico Nacional en Shreveport había emitido una alerta el sábado por la tarde, advirtiendo sobre tormentas eléctricas con potencial severo que se desplazaban desde el sureste de Oklahoma y el noreste de Texas hacia Luisiana.

Bernice se encuentra a unos 130 kilómetros al noreste de Shreveport.

Vigésima muerte por rayo en EE.UU. este año

Según el Consejo Nacional de Seguridad por Rayos, la muerte de Honeycutt marca la vigésima víctima fatal por rayos en Estados Unidos en 2025, y la primera registrada en Louisiana durante este año.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones durante tormentas eléctricas, especialmente en áreas rurales y abiertas, donde el riesgo de impacto directo es mayor.

