Agua marrón y olorosa sale del grifo en hogares de California y genera preocupación

Vecinos y visitantes de comunidades cercanas al Parque Nacional Pinnacles, en California, han reportado la salida de agua marrón y con un fuerte olor en los grifos de sus viviendas y zonas de campamento. La situación ha generado inquietud por la calidad del suministro y el posible impacto en la salud de quienes viven o trabajan cerca del parque.

De acuerdo con el medio local SFGATE, el problema podría estar relacionado con la falta de mantenimiento del lugar tras los recientes recortes presupuestarios que afectaron al personal de los parques nacionales.

El origen del problema y su relación con el mantenimiento

De acuerdo con el medio SFGATE, varios residentes y operadores turísticos de la zona notaron recientemente que el agua potable comenzó a presentar un tono marrón acompañado de un olor metálico.

La falta de mantenimiento en el Parque Nacional Pinnacles sería la principal razón de la contaminación del agua. Crédito: Jake Bleiberg | AP

Especialistas han señalado que el fenómeno se debe principalmente a la oxidación y corrosión de las tuberías, un proceso que libera partículas de óxido de hierro y afecta tanto el color como el sabor del agua.

El director del curso de educación al aire libre en Pinnacles, Andrew Snow, relató que uno de los grifos cercanos a su campamento estaba expulsando agua “bastante retorcida”, lo que llevó a varios excursionistas a suspender temporalmente sus actividades. Las autoridades locales indicaron que el problema se ha visto agravado por los recortes presupuestarios y la reducción del personal federal, a causa del cierre del Gobierno de los EE.UU., encargado del mantenimiento de los sistemas del parque.

Efectos del cierre administrativo del gobierno federal

Según Newsweek, durante anteriores cierres federales, los parques se mantuvieron abiertos pese a las dificultades, pero se registraron problemas con el suministro de agua, la acumulación de basura y el deterioro de servicios básicos. En esta ocasión, la situación hídrica ha puesto en alerta a los administradores, quienes evalúan posibles medidas para evitar riesgos a la salud pública y preservar la seguridad de los visitantes.

Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre un eventual cierre, algunas organizaciones ambientales advierten que, si la situación persiste, podría afectarse la operación del Parque Nacional Pinnacles. La Asociación de Conservación de Parques Nacionales (NPCA) ha señalado que los problemas de agua podrían forzar restricciones parciales hasta que se restablezca la calidad del suministro.

La portavoz del Servicio de Parques Nacionales (NPS), Elizabeth Peace, afirmó a SFGATE que los operadores del sistema de agua “están trabajando a plena capacidad” y que, hasta ahora, no se han recibido quejas formales de los visitantes. Sin embargo, las inspecciones continúan y el personal técnico permanece atento ante cualquier cambio en la potabilidad del agua.

Por ahora, las autoridades recomiendan a los residentes y turistas evitar el consumo directo del agua hasta que los análisis de calidad confirmen su seguridad.

