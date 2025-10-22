Dos nuevos estudios aseguran que el cannabis alivia el dolor de espalda: subrayan ventajas sobre otros analgésicos

Recientes estudios clínicos en Europa han indicado que el cannabis podría ser una opción efectiva para tratar el dolor lumbar, una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial.

Un estudio publicado en Nature Medicine demostró que una mezcla de aceite de cannabis superior a un placebo, lo que ha despertado un interés considerable en la comunidad médica. Mientras que un segundo ensayo comparó la misma tintura de cannabis con opioides, mostrando que el cannabis proporcionó mayor alivio durante un período prolongado con menos efectos secundarios gastrointestinales reportados.

Estas conclusiones subrayan la posible ventaja del cannabis frente a los analgésicos tradicionales.

Desafíos en la regulación de productos de cannabis

La idea de profundizar sobre el estudio del cannabis para aliviar el dolor surge precisamente de algunos usuarios que han declarado que funciona de maravilla. “Es lo único que les ayuda a dormir por la noche, lo único que les alivia el cansancio”, respondió a un comentario el doctor Richard Price en su columna, profesor adjunto de neurocirugía en UC Davis, citado por la National Public Radio (NPR).

Si bien algunos profesionales de la salud ven el potencial del cannabis como una alternativa viable, otros advierten que los resultados son específicos para el compuesto probado. La efectividad varía y no todos los pacientes pueden encontrar alivio significativo. Además, a pesar de su perfil de seguridad, existen casos de efectos adversos en ciertos pacientes, lo que sugiere que el uso de cannabis debe ser evaluado de manera individualizada.

A pesar de los alentadores descubrimientos, el cannabis continúa siendo una droga de la Lista 1 en Estados Unidos, lo que dificulta la realización de ensayos clínicos a gran escala.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está a la espera de replicar los estudios europeos antes de considerar la aprobación de productos derivados de cannabis en el país.

Consideraciones de los expertos

Efectos secundarios de cannabis

Los efectos secundarios específicos reportados en pacientes que usan cannabis para el dolor lumbar son generalmente leves y transitorios, principalmente al inicio del tratamiento. Entre los efectos adversos más comunes se encuentran mareos, somnolencia y náuseas. No se han observado efectos secundarios graves ni signos de adicción con un extracto particular de cannabis llamado VER-01, que ha sido estudiado en un ensayo clínico con más de 800 personas.

El cannabis puede además causar efectos secundarios típicos relacionados con el THC, como dolores de cabeza, sequedad en la boca, ojos rojos y secos, fatiga, tos, náuseas y vómitos, ansiedad, problemas de memoria y latidos cardíacos irregulares, dependiendo de la dosis y la composición del producto usado.

Principales efectos secundarios del cannabis para dolor lumbar:

Mareos

Somnolencia

Náuseas (especialmente al inicio del tratamiento)

Dolores de cabeza

Sequedad en boca y en ojos

Fatiga

Ansiedad

Problemas de memoria

Latidos cardíacos rápidos o irregulares

