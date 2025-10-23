Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, jueves 23 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este jueves 23 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

US-101: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la US-101 Norte entre Liberty Canyon Rd y Ventura Freeway, Ruta 101.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la US-101 Norte entre Liberty Canyon Rd y Ventura Freeway, Ruta 101. SR-71: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway, Ruta 71.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-71 Sur entre Rio Rancho Rd y Chino Valley Freeway, Ruta 71. SR-60: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway, Ruta 60.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway, Ruta 60. SR-60: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Grand Ave y Pomona Freeway, Ruta 60.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-60 Este entre Grand Ave y Pomona Freeway, Ruta 60. SR-47: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd. SR-47: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y Ruta 47 Freeway.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y Ruta 47 Freeway. SR-39: Cerrado al tráfico en la SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway, Ruta 2.

Cerrado al tráfico en la SR-39 Norte/Sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway, Ruta 2. SR-2: Cerrado al tráfico en el conector de la SR-2 Norte entre Glendale Freeway, Ruta 2 y Golden State Freeway, Ruta 5.

Cerrado al tráfico en el conector de la SR-2 Norte entre Glendale Freeway, Ruta 2 y Golden State Freeway, Ruta 5. SR-2: Cerrado al tráfico en la SR-2 Este entre Islip Saddle/JCT SR 39 y Vincent Gulch Rd.

Cerrado al tráfico en la SR-2 Este entre Islip Saddle/JCT SR 39 y Vincent Gulch Rd. SR-2: Cerrado al tráfico en la SR-2 Oeste entre Vincent Gulch Rd e Islip Saddle/JCT SR 39.

Cerrado al tráfico en la SR-2 Oeste entre Vincent Gulch Rd e Islip Saddle/JCT SR 39. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue K.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue K. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue L.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue L. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue M.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Avenue M. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Tenth Street West.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway, Ruta 14 y Tenth Street West. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Sur entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Sur entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue L y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue L y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-14: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway, Ruta 14. SR-134: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-134 Oeste entre Ventura Freeway, Ruta 134 y Zoo Dr.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-134 Oeste entre Ventura Freeway, Ruta 134 y Zoo Dr. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway, Ruta 710 y Anaheim St.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway, Ruta 710 y Anaheim St. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway, Ruta 710 y Pacific Coast Highway, Ruta 1.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway, Ruta 710 y Pacific Coast Highway, Ruta 1. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Willow St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Willow St y Long Beach Freeway, Ruta 710. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este/Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este/Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Pacific Coast Highway, Ruta 1 y Long Beach Freeway, Ruta 710.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Pacific Coast Highway, Ruta 1 y Long Beach Freeway, Ruta 710. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Wardlow Rd y Long Beach Freeway, Ruta 710.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Wardlow Rd y Long Beach Freeway, Ruta 710. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Sur entre Pacific Coast Highway, Ruta 1 y Long Beach Freeway, Ruta 710.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Sur entre Pacific Coast Highway, Ruta 1 y Long Beach Freeway, Ruta 710. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway, Ruta 710. I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Willow St y Long Beach Freeway, Ruta 710.

Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Willow St y Long Beach Freeway, Ruta 710. I-605: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-605 Norte entre San Gabriel River Freeway, Ruta 605 y Del Amo Blvd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-605 Norte entre San Gabriel River Freeway, Ruta 605 y Del Amo Blvd. I-5: Cerrado al tráfico en el conector de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Glendale Freeway, Ruta 2.

Cerrado al tráfico en el conector de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Glendale Freeway, Ruta 2. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Glendale Blvd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Glendale Blvd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Griffith Park Dr.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Norte entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Griffith Park Dr. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Calgrove Blvd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Hasley Canyon Rd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Hasley Canyon Rd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lake Hughes Rd.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lake Hughes Rd. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lyons Ave.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Lyons Ave. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Magic Mountain Parkway, Ruta 126.

Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y Magic Mountain Parkway, Ruta 126. I-5: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-5 Sur entre Golden State Freeway, Ruta 5 y McBean Parkway.

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.