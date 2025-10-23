Contra el derecho al voto: Brennan Center for Justice informa de 29 nuevas leyes que lo restringen

El Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de NYU y la Goldman School of Public Policy de la Universidad de California (UC) Berkeley publicó esta semana un análisis de 29 nuevas leyes electorales que restringen el derecho al voto y que se promulgaron durante este año.

El Brennan Center ha estado realizando el seguimiento de la legislación electoral desde 2011.

En el “Resumen de leyes electorales estatales: octubre de 2025” se destaca que mientras las leyes estatales que restringen el derecho al voto continúan en aumento, las que promueven ese derecho se están rezagando.

Estas son algunas de las conclusiones del análisis que abarca del 1 de enero de 2025 al 6 de octubre de 2025:

Las legislaturas estatales han renovado sus esfuerzos en torno a las restricciones sobre el voto, ya que promulgaron 29 leyes de este tipo en lo que va del año, solo 3 menos que el récord total de 32 leyes restrictivas promulgadas en 2021.

Este aumento de leyes electorales restrictivas coincide con los esfuerzos sin precedentes que está realizando el gobierno federal para socavar las elecciones.

De las 29 leyes restrictivas nuevas aprobadas este año, 28 estarán vigentes para las elecciones de medio término de 2026 , además de algunas de las disposiciones de una ley ómnibus promulgada en Utah.

, además de algunas de las disposiciones de una ley ómnibus promulgada en Utah. La aprobación de 29 leyes restrictivas en 2025 marca un importante aumento: las leyes electorales restrictivas aprobadas nunca superaron las 20 ni el año pasado, ni el año anterior ni el anterior a ese.

ni el año pasado, ni el año anterior ni el anterior a ese. Aún hay 6 legislaturas estatales en sesión, que podrían aprobar más proyectos de ley antes de que termine el año.

Las 29 leyes electorales restrictivas de este año fueron aprobadas en 16 estados. En 2021, se promulgaron 32 leyes electorales restrictivas en 19 estados.

Al menos 7 estados promulgaron 8 leyes de interferencia electoral y todas entrarán en vigencia antes de las elecciones de medio término de 2026. Muchas de estas leyes dan a actores estatales partidarios un control sin precedentes sobre la votación y los procesos electorales.

Al menos 25 estados promulgaron 31 leyes electorales expansivas y todas entrarán en vigencia antes de las elecciones de medio término de 2026. Al menos 14 de esos estados también aprobaron al menos 1 ley restrictiva o de interferencia electoral. Eso significa que solo 11 estados promulgaron legislación electoral expansiva.

El Brennan Center señaló en su análisis que: “Los intentos de restringir el acceso al voto no parecen ser solo una escalada puntual, producto de una elección reñida, sino más bien toda una agenda que persiste a lo largo de los ciclos electorales, más allá de los resultados recientes”.

Votantes ejercen su derecho en Denver el día de las elecciones, el 5 de noviembre de 2024. Crédito: Chet Stgrange | AP

Cambios notables en las leyes electorales promulgadas por estados en 2025

Uno de los cambios que se notaron durante este año es que ninguna de estas leyes se refiere a una lista general de restricciones del derecho al voto.

Otro cambio señalado es que “Estas leyes restrictivas tienen un efecto negativo sobre muchas áreas importantes del acceso al voto, y algunas contienen múltiples disposiciones que obstaculizan distintos componentes del registro de votantes o de los procesos electorales”.

“Cada una de estas 29 leyes crea nuevos obstáculos para algunas o todas las personas votantes” y se aclara que el análisis no incluye a leyes promulgadas que no cumplan con los criterios del Brenan Center para considerarlas restrictivas, expansivas o de interferencia electoral y, por lo general, no se cuentan por ellos.

Qué se obtiene con estas nuevas leyes electorales

Seis legislaturas estatales promulgaron leyes que exigen o permiten a funcionarios electorales eliminar a votantes de los padrones electorales, o listas de votantes, por motivos adicionales.

Sólo Indiana y Wyoming han aprobado nuevas leyes restrictivas relacionadas con la condición de ciudadanía y las elecciones, aunque muchos estados estén considerando exigir certificado de nacimiento o pasaporte para probar la ciudadanía antes de votar.

Al menos 6 estados han aprobado 7 leyes restrictivas sobre el voto por correo, de los 8 estados que envían boletas por correo a cada persona votante registrada para cada elección,

Seis estados promulgaron leyes que endurecen los requisitos de identificación para votar y registrarse, porque limitan las formas de identificación aceptables. Montana e Indiana eliminaron la identificación estudiantil como una opción para votar, y Virginia Occidental ahora solo acepta identificación con foto.

Leyes como estas impiden votar a muchas personas ciudadanas estadounidenses que sí pueden votar. Un estudio del Brennan Center reveló que 21.3 millones de estadounidenses ?más del 9 por ciento de toda la población ciudadana en edad de votar? no tienen a mano documentos como un pasaporte o certificado de nacimiento.

El análisis del Brennan Center for Justice está disponible en español aquí.

