Jueza bloquea orden de Trump que exige prueba de ciudadanía para votar

La jueza de un tribunal federal de primera instancia publicó el jueves un dictamen en la causa League of Women Voters et. al. vs Trump et. al. que le impide temporalmente a la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. aplicar el mandato incluido en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exige mostrar un pasaporte o documento similar que demuestre condición de ciudadanía al registrarse para votar con el formulario federal de registro.

La decisión representa un revés para el presidente Donald Trump, quien ha argumentado que el requisito es necesario para restaurar la confianza pública en las elecciones y garantizar el derecho al voto.

Sin embargo, la jueza permitió que otras partes de la amplia orden ejecutiva de Trump sobre las elecciones estadounidenses siguieran adelante por ahora, incluyendo una directiva para endurecer los plazos para la votación por correo en todo el país.

La demanda judicial federal fue presentada 1 de abril de 2025 ante la corte por el Brennan Center for Justice y otras partes demandantes en representación de organizaciones de derechos civiles y electorales en contra de la orden ejecutiva del presidente Trump de marzo de 2025 sobre las elecciones que exige la prueba de ciudadanía para registrarse para votar.

Última hora: Un tribunal federal dictó que la Comisión de Asistencia Electoral de los EE. UU. debe detener la aplicación del mandato del presidente Trump de exigir presentar documentos que demuestren ciudadanía para el registro federal de votantes, mientras el caso judicial sigue… pic.twitter.com/3RNJYC3sH4 — Brennan Center en Español (@BrennanCenterEs) April 24, 2025

La orden ejecutiva de Trump del 25 de marzo de 2025 titulada “Para preservar y proteger la integridad de las elecciones estadounidenses”, entre otras cosas, le ordena a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC), un organismo independiente, que modifique el formulario federal de registro de votantes para que incluya el requisito de presentar “un documento que demuestre ciudadanía estadounidense”.

También le pide a la comisión que retire los fondos a los estados que no incluyan el requisito de presentar una prueba de ciudadanía tal como lo estipula la orden o que no rechacen las boletas de voto recibidas por correo después del día de las elecciones, aun cuando se hayan enviado a tiempo según la ley del estado.

La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, en Washington D.C., se pronunció el jueves a favor de los grupos de defensa del derecho al voto y de los demócratas, argumentando que la Constitución otorga a los estados y al Congreso, no al presidente, la facultad de regular las elecciones federales.

Kollar-Kotelly señaló que los legisladores federales están trabajando actualmente en su propia legislación para exigir una prueba de ciudadanía para votar.

Mientras el caso sigue su curso en la justicia, este interdicto conserva el estado actual de aplicación de las leyes que regulan el voto en EE.UU., es decir que las personas que se registran para votar ya declaran bajo pena de perjurio que son ciudadanas de EE.UU. en el formulario federal, informó el Brennan Center for Justice en un comunicado de prensa.

Los abogados que representan a la parte demandante, la League of Women Voters (Liga de Mujeres Votantes), realizaron en conjunto la siguiente declaración en respuesta al interdicto preliminar de la jueza:

“Hoy, la decisión del tribunal brinda protecciones cruciales a las personas votantes elegibles y a las organizaciones que les ayudan a registrarse para votar, mientras continúa la lucha contra esta orden ejecutiva ilegítima. Millones de ciudadanos estadounidenses no tienen a la mano un pasaporte estadounidense ni otros documentos que demuestren su ciudadanía, y eso no debería interferir con su capacidad de registrarse para votar”.

“El intento del presidente de intervenir en las elecciones federales es un claro abuso de poder que no le corresponde. Conforme a la Constitución, ese poder les pertenece al Congreso de los EE. UU. y a los estados. El presidente no tiene la facultad de modificar las reglas electorales del país por su cuenta politizando a una comisión independiente y bipartidaria para perjudicar al electorado. Al fin y al cabo, esta orden debe ser anulada”.

“Nuestros clientes están realizando registros de votantes con el formulario federal todo el tiempo, incluso para las elecciones programadas para este verano y otoño. El mandato que incluye este requisito innecesario y dificultoso no solo perjudicaría a nuestros clientes, sino también a todas las personas votantes a las que atienden”.

Las partes demandantes en el caso League of Women Voters et. al. vs Trump et. al. son las siguientes organizaciones: Asian and Pacific Islander American Vote, la Federación Hispánica, la Liga Nacional de Mujeres Votantes, la Liga de Mujeres Votantes de Arizona, el Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y OCA-Asian Pacific American Advocates. Todos ellos están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de D.C., la organización Asian Americans Advancing Justice – AAJC, el Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU, el Fondo de Defensa Legal y LatinoJustice PRLDEF.

Sigue leyendo:

· Fiscales demócratas demandan a Trump por orden que exige prueba de ciudadanía para votar

· Trump ordenó a los estados exigir prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales

· Grupos de derechos electorales presentan demanda contra reciente orden ejecutiva de Donald Trump