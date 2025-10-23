Hombre de 78 años mata a su hijastro tras una disputa doméstica en Texas

Una disputa familiar en una vivienda del noreste del condado de Harris, Texas, terminó en tragedia la noche del miércoles, cuando un hombre de 78 años le disparó a su hijastro de 49, provocándole la muerte, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

El incidente ocurrió en la cuadra 13400 de Ryan Ridge Lane, dentro del garaje de la residencia, y habría comenzado por una discusión doméstica aparentemente relacionada con una puerta que quedó abierta, de acuerdo con los primeros reportes policiales.

La discusión escaló hasta volverse violenta

De acuerdo con los agentes, la pelea involucró a cuatro miembros de la familia: el hombre de 78 años, su esposa de 80 años, el hijastro de 49 y otro hombre de 30 años.

Aunque todo comenzó como una discusión verbal entre la pareja de ancianos rápidamente se tornó física, cuando los dos hombres más jóvenes intervinieron en el altercado. Durante la confrontación, el padrastro sacó un arma de fuego y disparó varias veces contra su hijastro, quien murió en el lugar.

El hombre de 30 años resultó herido durante la pelea y fue trasladado a un hospital local.

El sospechoso fue detenido en el lugar

El sospechoso de 78 años fue arrestado por los agentes del sheriff y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación. Las autoridades indicaron que aún no se ha determinado si se presentarán cargos.

El Departamento del Sheriff del Condado de Harris no ha revelado las identidades de los involucrados y señaló que los detectives de homicidios están entrevistando a los testigos y recopilando evidencia en la escena.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas