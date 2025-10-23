ICE libera a inmigrante mexicano con leucemia, pero aún podría ser deportado

Un inmigrante mexicano de 33 años, de nombre José Contreras-Cervantes, fue puesto en libertad tras permanecer durante más de dos meses bajo custodia en un centro de detención de ICE. La razón: fue diagnosticado con leucemia.

Según reportes de medios, entre ellos Telemundo, la decisión judicial de liberar al hombre, residente de Michigan, se produjo luego de que organizaciones de derechos civiles intervinieran en su caso, argumentando motivos humanitarios.

Contreras-Cervantes padece leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer en la médula ósea que pone en riesgo su vida.

Los médicos le advirtieron que su esperanza de vida podría reducirse a entre cuatro y seis años si no mantiene un tratamiento constante, señaló a la cadena televisiva Lupita Contreras, esposa del hombre y ciudadana estadounidense.

El inmigrante mexicano afrontará su proceso migratorio en compañía familiar

Originario del estado de Jalisco, Contreras-Cervantes vive en Estados Unidos desde hace casi dos décadas, aunque sin estatus regular. El pasado 5 de agosto fue detenido durante un control de tránsito en las afueras de Detroit.

Aunque fue puesto en libertad, su situación migratoria sigue siendo incierta. El proceso legal continúa y Contreras-Cervantes aún enfrenta una posible deportación a México, su país natal.

Mientras estuvo bajo custodia fue trasladado primero a Ohio y posteriormente al centro de detención North Lake Processing Center, en Baldwin, Michigan.

Según su esposa, durante los primeros 22 días de detención no recibió el medicamento que necesita para controlar la leucemia, lo que agravó su estado de salud.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan celebró la liberación del inmigrante con un video publicado en Instagram, en el que se le ve reencontrándose con sus hijos a la salida del centro de detención.

“José Contreras Cervantes, que padece una forma rara de leucemia y fue arrestado y detenido durante más de dos meses, ha sido puesto en libertad hoy y se ha reunido con su familia, ¡donde debe estar!”, expresó la organización en la red social.

