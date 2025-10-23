Mujer apuñala a su pareja en Houston tras discusión y enfrenta cargos por asalto agravado

Una mujer de origen hispano identificada como Desiree Alize Aguilar, de 24 años, fue acusada de apuñalar a su pareja sentimental dentro de un complejo de apartamentos ubicado en la calle Glencrest, al sureste de Houston, Texas.

De acuerdo con documentos judiciales, el ataque ocurrió el domingo pasado, tras una fuerte discusión verbal que terminó con la expulsión de Aguilar del domicilio.

Ingresó por la fuerza y atacó con un trozo de vidrio

Minutos después de ser echada, Aguilar habría roto una ventana, ingresado a la fuerza y herido al hombre con un fragmento de vidrio, causándole lesiones en la espalda y el rostro, según la acusación.

Durante el incidente se encontraba presente el hijo de ambos, de apenas dos años, informaron las autoridades.

Aguilar no asistió a su audiencia de causa probable por considerarse que existe alto riesgo de fuga.

Actualmente, enfrenta cargos por asalto agravado contra un familiar, un delito grave que puede acarrear entre 2 y 20 años de prisión, además de una multa de hasta $10,000 dólares.

La mujer ya poseía antecedentes penales, incluyendo una acusación por amenaza terrorista, caso por el cual estaba bajo supervisión judicial.

