Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 24 de octubre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este viernes 24 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.44 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.05 y 18.05 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 18.44 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.23 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercados. Su cotización está este viernes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su evolución habitual y cotizó hoy a la baja. Luego de permanecer ayer sin cambios, hoy su valor es de 500.01 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 63.8 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te recomendamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Revisa el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.