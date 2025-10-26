Ladrones perforan techo y roban miles de dólares en calzado deportivo de centro comercial de Florida

Una banda de ladrones enmascarados protagonizó un robo cinematográfico en un centro comercial del condado de Martin, Florida, al perforar el techo de concreto de una tienda Champs Sporting Goods y sustraer entre 400 y 500 pares de zapatillas deportivas, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

El insólito suceso ocurrió entre la medianoche y las 8 a. m. del martes en el Treasure Coast Mall, en la localidad de Jensen Beach, donde los delincuentes lograron ingresar al almacén trasero del establecimiento sin activar las alarmas.

Robo con precisión milimétrica

Los agentes detallaron que la mercancía —zapatillas Nike y New Balance— fue cuidadosamente embolsada, etiquetada, arrojada desde el techo y cargada en un vehículo de escape.

“No son exactamente las Joyas de la Corona, pero es evidente que estos ladrones dedicaron el mismo tiempo y esfuerzo a su delito”, señaló la oficina del sheriff en una publicación en redes sociales.

Se estima que el valor de lo robado asciende a entre $40,000 y 50,000 dólares, mientras que reparar el techo costará unos $10,000 dólares adicionales. Parte de la mercancía fue abandonada apresuradamente en el lugar, lo que sugiere que los sospechosos tuvieron que huir antes de completar la carga.

“Como una escena de Misión Imposible”

Durante una conferencia de prensa, el sheriff John Budensiek calificó el golpe como un “caso excepcional”.

“Ayer descubrimos un robo que parece sacado de Misión Imposible. Estos delincuentes trabajaron durante horas, con herramientas eléctricas —probablemente una amoladora o una sierra—, sin que nadie los detectara”, declaró.

El funcionario indicó que los responsables podrían formar parte de una red de delincuentes itinerantes que opera en distintos condados de Florida y otras partes del país.

Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del centro comercial y de los alrededores para intentar identificar al grupo. Hasta el momento, no se han realizado arrestos.

“Se trata de delincuentes organizados que planificaron cada paso”, añadió Budensiek. “No improvisaron: sabían exactamente lo que hacían”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin pidió a cualquier persona con información sobre el caso comunicarse al 772-220-7060.

