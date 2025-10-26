Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025, con premio de $344 millones de dólares

Durante este sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 25 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $344 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

2 12 22 39 67 15 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo en tu boleto están los seis números, ganas el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores usualmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Tendrás a tu disposición 90 días para solicitar el cobro de tu premio hasta un año, según las leyes de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. Para saber cuándo finaliza ese tiempo chequea en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no está en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos modos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los juegos de Powerball tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$344 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su próximo juego el lunes 27 de octubre

