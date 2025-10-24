Powerball en vivo: resultados y números ganadores del miércoles 22 de octubre de 2025

Durante este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 22 de octubre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $321 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

18 37 52 54 60 12 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Has de elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si en tu boleto están los seis números, te harás con el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispones de 90 días para reclamar tu premio hasta un año, según las normas de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos maneras posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los juegos de Powerball tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$321 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball tendrá su siguiente sorteo el sábado 25 de octubre

