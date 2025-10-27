Huracán Melissa alcanza categoría 5 y amenaza con fuerte impacto en Jamaica

El huracán Melissa alcanzó este lunes la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, mientras se aproxima peligrosamente a Jamaica con vientos sostenidos de 160 millas por hora (260 km/h), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).



El centro del ciclón se ubicó a unos 125 millas (205 kilómetros) al sur-suroeste de Kingston y se mueve lentamente hacia el oeste a 4 millas por hora (6 km/h), con una presión central mínima de 27.1 pulgadas de mercurio (917 milibares), lo que confirma su intensidad extrema.

Se espera el impacto de Melissa en Jamaica

Se espera que toque tierra entre la noche del lunes y la madrugada del martes, antes de avanzar hacia el sureste de Cuba y el archipiélago de las Bahamas.



El NHC advirtió que Melissa podría generar marejadas ciclónicas de entre 9 y 13 pies (2.7 a 4 metros), inundaciones catastróficas y lluvias de 15 a 40 pulgadas (400 a 1,000 milímetros), con riesgo de deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Jamaica mantiene alerta de huracán

Las autoridades jamaiquinas mantienen alerta de huracán y piden a la población permanecer en refugios seguros y evitar desplazamientos innecesarios.



“Quiero pedir a los jamaicanos que tomen esto en serio”, declaró Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica.

Melissa deja destrucción y muerte en Haití y Rep. Dominicana

El huracán ya ha causado estragos en el Caribe: tres personas murieron en Haití, una en República Dominicana y otra continúa desaparecida, mientras más de un millón de usuarios dominicanos permanecen sin agua.

A jaw-dropping view of the sun setting on Hurricane Melissa tonight.



Melissa continues its approach to Jamaica as a powerful, major hurricane. pic.twitter.com/p5c1S2PlAU — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025





En Cuba, las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín están bajo advertencia de huracán, al igual que el sureste de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Haití y la provincia cubana de Las Tunas se mantienen bajo alerta de tormenta tropical.



Evan Thompson, director del Servicio Meteorológico de Jamaica, advirtió que los deslizamientos de tierra e inundaciones podrían retrasar los esfuerzos de emergencia y bloquear carreteras clave en el país.

Melissa se perfila como el huracán más poderoso en la historia reciente en golpear directamente a Jamaica, donde las autoridades han reforzado los refugios y suspendido clases ante la inminencia del impacto.

