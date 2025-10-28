Asesinan a un hombre frente a su hijo en el estacionamiento de un Walmart en Texas

Un hombre fue baleado mortalmente en el estacionamiento de un Walmart ubicado en la carretera 6, cerca de FM 1092, en Missouri City, Texas, la tarde del lunes, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Missouri City, la víctima estaba dentro de su automóvil junto a un niño pequeño cuando se produjo un altercado con otro individuo, que terminó abriendo fuego.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:22 p. m. en la parte trasera del estacionamiento del establecimiento.

Murió en el hospital; el niño salió ileso

Los oficiales brindaron primeros auxilios en el lugar antes de trasladar al hombre al Hospital Memorial Hermann, en el Centro Médico de Texas, donde fue declarado muerto poco después.

El menor que se encontraba con él no resultó herido, y las autoridades están trabajando para reunirlo con sus familiares.

Dos detenidos por el crimen

Horas después del ataque, la policía informó que dos sospechosos fueron detenidos y enfrentan cargos por asesinato. Las identidades de la víctima y de los implicados aún no han sido reveladas.

El motivo de la disputa que desató la balacera permanece bajo investigación.

La Policía de Missouri City solicitó la colaboración de los ciudadanos que puedan aportar información adicional sobre el caso.

“Si tienes información, llama al Departamento de Policía de Missouri City”, indicaron las autoridades en redes sociales.

