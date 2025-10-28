Buscan a hombre de Texas que intentó secuestrar a una niña cuando iba camino a la escuela

Las autoridades de Galveston, Texas, están tras la pista de un hombre acusado de intentar secuestrar a una estudiante de 13 años que caminaba hacia la Escuela Intermedia Central poco antes de las 7:00 a. m. del lunes, según informó la policía local.

La víctima relató a los oficiales que escuchó pasos detrás de ella mientras caminaba por la cuadra 900 de la calle 28. Minutos después, un hombre la agarró por detrás, pero ella se resistió y lo mordió dos veces, logrando liberarse y correr hasta la escuela para pedir ayuda.

Afortunadamente, la adolescente no resultó herida durante el intento de secuestro.

Las autoridades analizan videos y buscan al sospechoso

Los padres de la menor acompañaron a los agentes a recorrer nuevamente la ruta escolar para precisar el lugar exacto del incidente.

Durante la investigación, la policía revisó las grabaciones de seguridad de un negocio ubicado en la cuadra 1000 de la calle 24, donde se observa a la joven caminando, seguida poco después por un hombre que parece tomar el mismo camino.

El sospechoso fue descrito como un hombre blanco o hispano, que vestía camisa negra de manga corta, jeans azules y una máscara de esquí.

Piden ayuda al público para identificar al agresor

La policía de Galveston instó a la comunidad a colaborar con cualquier información que ayude a identificar al sospechoso.

Las personas pueden comunicarse con el Departamento de Policía de Galveston al 409-765-3777, o enviar pistas de forma anónima a Galveston County Crime Stoppers al 409-763-8477 o en línea en http://www.galveston.crimestoppersweb.com.

