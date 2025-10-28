Muere Elodia Reyes, la abuelita que se hizo viral por abrazar a su esposo durante inundaciones en Veracruz

Elodia Reyes, la mujer de la tercera edad que se convirtió en un símbolo de resistencia durante las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, falleció a los 80 años, tras sufrir complicaciones cardíacas derivadas del desastre. La noticia fue confirmada por vecinos de la pareja, quienes ayudaron a la familia tras la tragedia.

Doña Elodia y su esposo, Hilario Reynosa, fueron captados en un emotivo video el 10 de octubre, cuando se aferraban el uno al otro sobre una caja de aire acondicionado mientras las aguas del río Cazones inundaban su casa en la colonia Morelos. La imagen, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró la valentía y el amor inquebrantable de la pareja frente a la tragedia.

Tras el desastre, ambos fueron rescatados y llevados al hospital debido a la exposición prolongada al agua. Mientras que Hilario Reynosa recibió atención médica, Elodia fue ingresada en el Hospital Regional de Poza Rica por complicaciones de salud. A pesar de los esfuerzos médicos, sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida.

La pareja había estado junta durante 26 años de matrimonio, y Hilario recordó que su única preocupación durante la inundación era mantener a su esposa a salvo.

“Mi prioridad era ella”, relató el viudo a vecinos, quienes también compartieron cómo los ancianos pasaron la noche abrazados en el techo de su casa, rodeados por la creciente inundación.

El fallecimiento de Elodia Reyes ocurre 18 días después de las devastadoras lluvias que afectaron a varios estados del país, dejando más de 80 muertos y miles de personas desplazadas. La región norte de Veracruz, especialmente Poza Rica, ha sufrido severos daños con más de 15,000 viviendas afectadas por las inundaciones.

A pesar de la tragedia, la imagen de Elodia y Hilario abrazados en medio de la inundación se ha convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza ante la adversidad. En honor a Doña Elodia, su cuerpo será trasladado a Naranjos Amatlán, donde familiares y amigos preparan un homenaje para despedirla.

Las inundaciones en Veracruz

Las intensas lluvias que azotaron Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y otras regiones del país el 9 de octubre, desbordaron ríos y provocaron deslaves. En Poza Rica, las aguas del río Cazones destruyeron miles de viviendas, afectando principalmente a la colonia Morelos.

En total, se reportan más de 80 víctimas mortales en diversos estados, con Veracruz siendo el más afectado, con 35 muertos confirmados y más de 7 desaparecidos. Aunque las autoridades han restablecido los accesos a las cabeceras municipales y avanzan en la rehabilitación de los 40 municipios afectados, aún hay comunidades incomunicadas y cientos de viviendas por reconstruir.

En medio de la devastación, las clases siguen suspendidas en varias escuelas, como la primaria “Venustiano Carranza” en Poza Rica, que resultó gravemente afectada por el desbordamiento del río.

