Las imágenes de la devastación causada por la doble tormenta que dejó al menos 66 muertos y decenas de desaparecidos en México

Lluvias torrenciales que provocaron devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones de México han dejado por lo menos 66 muertos y decenas de desaparecidos.

El evento meteorológico del jueves y el viernes provocó el desbordamiento de ríos, dañó o destruyó casas, arrastró automóviles, bloqueó carreteras y causó cortes de energía.

Cinco estados, Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo fueron impactados y las autoridades activaron protocolos de emergencia desde el viernes para asistir a los residentes afectados, buscar desaparecidos y realizar operaciones de limpieza en varias regiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum se desplazó el domingo a Puebla y Veracruz, donde anunció que su gobierno iniciará un censo entre las personas afectadas para distribuir asistencia.

Este lunes, la mandataria estará en San Luis Potosí y Querétaro, otros dos estados afectados.

En conferencia de prensa, las autoridades mexicanas dijeron que los desaparecidos se cuentan por decenas.

Getty Images: Cinco estados fueron afectados, incluyendo el de Veracruz donde las casas quedaron aisladas por extensas inundaciones.

Getty Images: En la municipalidad de Huachinango, estado de Puebla, los deslizamientos de tierra destruyeron casas y cobraron varias víctimas.

EPA: El municipio de Huehuetla, también en Puebla, sufrió graves inundaciones.

Las cifras de víctimas podrían aumentar a medida que continúa el trabajo de los socorristas y el despeje del lodo y limpieza de las calles.

Sheinbaum aseguró que su administración no dejará “a nadie desamparado”, subrayando que la prioridad del gobierno federal es garantizar la asistencia inmediata a las familias damnificadas.

“Lo primero es ayudarles a la limpieza y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable, para que ustedes puedan pasar la emergencia”, expresó la mandataria.

A través de redes sociales, informó que aún existen comunidades aisladas, principalmente en el estado de Veracruz, pero que se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos.

Reuters: El gobierno ha desplegado a miles de efectivos para distribuir agua y alimentos.

Getty Images: También están realizando trabajos de limpieza y despeje de escombros.

Getty Images: Muchas carreteras quedaron bloqueadas en el estado de Hidalgo.

Las dependencias federales están trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales para atender a las familias, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas, informó el gobierno federal.

Se han desplegado miles de efectivos de la Defensa y de la Guardia Nacional a todas estas regiones para entregar agua, distribuir alimentos, brindar atención médica y remover árboles caídos y escombros.

Según las autoridades, las intensas precipitaciones fueron el producto de dos sistemas climatológicos que se formaron en la costa pacífica de México, el huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond que ya se han disipado.

Getty Images: Las intensas lluvias se registraron del 6 al 9 de octubre.

*Con información de Reuters, AP y el gobierno de México

