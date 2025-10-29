Arrestan a entrenador de voleibol en Palm Beach por presuntos tocamientos lascivos a una estudiante

El entrenador de voleibol femenino Arturo “Arty” González fue arrestado en el condado Palm Beach, Florida, acusado de tocamientos lascivos y delitos contra un estudiante por parte de una figura de autoridad, según informaron las autoridades locales.

González trabajaba como entrenador en una escuela secundaria del condado y también dirigía un club privado de voleibol para niñas.

Aunque el Departamento del Alguacil del Condado Palm Beach (PBSO, por sus siglas en inglés) no reveló el nombre de la escuela involucrada, la directora de Royal Palm Beach High School, Shakeica Robinson, confirmó en una comunicación enviada a las familias que González ya no trabaja para el distrito escolar.

Fue liberado tras pagar una fianza

De acuerdo con los registros judiciales del condado, González fue liberado el sábado luego de pagar una fianza de $50,000 dólares.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la presunta víctima ni la naturaleza específica de los hechos, debido a la edad de la estudiante y a que la investigación continúa abierta.

El PBSO hizo un llamado al público para obtener información adicional que pueda estar relacionada con el caso, ya que los investigadores no descartan que existan otras posibles víctimas.

Cualquier persona que tenga información sobre Arturo “Arty” González o sobre incidentes similares puede comunicarse con el Departamento del Sheriff del Condado Palm Beach.

